Какой ущерб нанесут санкции россии и ее экономике: прогноз эксперта — Finance.ua
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Какой ущерб нанесут санкции россии и ее экономике: прогноз эксперта

Мир
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Из-за санкций против россии, наложенных Западом в результате российской агрессии в Украине, придется все больше урезать финансирование, выделяемое на развитие страны в разных сферах. В то же время средств, накопленных в Фонде национального благосостояния, рф хватит всего на два года.
Об этом рассказал координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман в комментарии «Апострофу».
«В бюджете россии на следующий год заложена цена нефти на уровне 75 долларов, — говорит Олег Гетман. — Поэтому даже при текущем рыночном уровне она уже очень многое теряет. Уже в этом году, когда ограничения еще не введены, российский бюджет недополучил 2,5 триллиона рублей (около 41 миллиарда долларов. — ред.), что вынуждет правительство урезать финансирование образования, культуры, дотации регионам и т.д. В следующем году эта цифра может вырасти в разы», — пояснил он.
По словам Гетмана, больше всего пострадает и без того уязвимая часть населения — пенсионеры. В следующем году российским пенсионерам, которые продолжают работать, пенсия индексироваться не будет, а для неработающих — индексация составит всего 4,8%.
Также эксперт отметил, что коммуналка в россии поднялась дважды в 2022 году, что суммарно составляет около 15%.
Вместо того, чтобы решать эти проблемы, российские власти лишь усугубляют их войной, продолжающейся в Украине, и мобилизацией в стране. Из-за расходов на войну возросла проблема непомерного дефицита бюджета. Планируется, что его будут покрывать из накоплений, сделанных в более благоприятные годы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Апостроф
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