Новые правила для одной категории водителей в ЕС — Finance.ua

Новые правила для одной категории водителей в ЕС Сегодня 09:13 — Технологии&Авто

Новые правила для одной категории водителей в ЕС

Чтобы повысить безопасность на дорогах, ЕС вводит новые правила для водителей. Это касается водителей, которым исполнилось 70 лет, пишет visitukraine

Читайте также Ученые разработали контактные линзы, позволяющие видеть инфракрасный свет

Сначала Еврокомиссия предлагала проводить обязательные осмотры каждые 5 лет для водителей старше 70 лет, что могло привести к потере водительских прав без медицинского заключения.

Однако эта инициатива была отклонена Европарламентом, поскольку была признана дискриминационной.

Что приняли

Принято компромиссное решение: в каждой стране ЕС водители старше 70 лет должны будут проходить либо медицинский осмотр, либо оценку состояния здоровья на основе самооценки.

Каждое государство решит, достаточно ли этой самооценки или необходимо проводить полноценный медицинский осмотр с тестами на зрение, слух и сердечно-сосудистую систему.

С возрастом у водителей старше 65 лет снижается психофизическая способность, влияющая на безопасность на дорогах.

Пожилые люди часто имеют замедленную реакцию, хуже оценивают расстояние и сложнее принимают решения в экстремальных ситуациях.

Это подтверждают статистические данные, по которым водители старше 60 лет стали причиной множества ДТП, в том числе с летальным исходом.

Напомним, что демографическая ситуация в Европе быстро меняется. К 2050 году почти половина населения ЕС будет старше 50 лет.

Считается, что эти изменения помогут улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах, снизить количество аварий и повысить общую ответственность старших водителей.

Забудьте о заботах на дорогах. Выберите автогражданку с помощью удобного сервиса от Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.