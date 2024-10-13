Новые функции безопасности Android: как они помогут защитить телефон от кражи — Finance.ua
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Новые функции безопасности Android: как они помогут защитить телефон от кражи

Технологии&Авто
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Для пользователей телефонов с Android в США начали появляться новые функции, полезные при краже устройства посторонними лицами, а в течение года эти функции появятся и в других странах.
Об этом сообщил эксперт издания Android Authority Мишаал Рахман в своем аккаунте в Threads.
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«Google начинает развертывать новые функции блокировки при обнаружении кражи, блокировки устройства в автономном режиме и удаленной блокировки для пользователей Android в США», — отметил он.
По словам Рахмана, на его Xiaomi 14T Pro уже доступны две из трех названных функций, кроме удаленной блокировки.
Новые функции безопасности Android: как они помогут защитить телефон от кражи
«Некоторые пользователи Pixel в США говорят, что у них есть Remote Lock, но у них нет других двух. Все три функции вошли в бета-версию в августе, стартуя из Бразилии. В Google сказали мне, что окончательные версии этих функций будут широко распространены по миру в этом году», — добавил эксперт.
По его словам, функция Theft Detection Lock будет реагировать, когда кто-то будет выхватывать ваш телефон из руки и попытаться убежать с ним.
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«В случае обнаружения этого телефон автоматически заблокируется, избегая нежелательного доступа к вашим программам и данным», — отмечает Рахман.
В то же время функция Offline Device Lock автоматически блокирует экран, если вор пытается отключить телефон от интернета в течение длительного периода.
Remote Lock позволяет удаленно заблокировать устройство, используя только номер телефона, если вы не можете войти в Find My Device с помощью пароля аккаунта Google.
По материалам:
dev.ua
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