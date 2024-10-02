Ассистент Gemini Live теперь доступен бесплатно на Android — Finance.ua

Ассистент Gemini Live теперь доступен бесплатно на Android
Ранее Google начала постепенное развертывание голосового ассистента Gemini Live для пользователей Android-приложения, у которых нет подписки. Первоначально он был доступен только для подписчиков Gemini Advanced, но впоследствии Google заявила о более широком развертывании. И вот теперь в компании сообщили, что ассистент вместе с обновлением, включающим 10 голосов, полностью доступен всем пользователям, использующим приложение на английском языке.
Функция позволяет пользователю общаться с AI-ассистентом Gemini, то есть это будет напоминать обычный обмен мнениями. Можно, например, прерывать ответы на новые вопросы или информацию. Улучшенный чат-бот поддерживает более естественные речевые шаблоны, запоминает контекст и предлагает менее роботизированные голоса.
Перейти к этой функции можно из нижнего угла панели или программы Gemini. После нажатия открывается полноэкранный интерфейс с кнопками Hold и End. Анимация формы волны приятна с виду, но вы можете закрыть приложение, и Gemini Live продолжит работать в фоновом режиме. Чтобы завершить сеанс, нужно сказать «стоп» или убрать уведомление.
Все разговоры имеют текстовую транскрипцию, отображающую ваши вопросы и ответы чат-бота. После обновления Gemini Live поддерживает 10 новых голосов, которые можно протестировать в настройках и выбрать тот, который будет больше по вкусу. Google предлагает следующие варианты:
- Nova: спокойный голос среднего диапазона;
- Ursa: более заинтересованный голос среднего диапазона;
- Vega: яркий, высокий голос;
- Pegasus: более заинтересованный голос более глубокого тона;
- Orbit: энергичный более глубокий голос;
- Lyra: яркий тон голоса;
- Orion: яркий более глубокий голос;
- Dipper: заинтересованный более глубокий голос;
- Eclipse: энергичный голос среднего диапазона;
- Capella: высокий голос с британским акцентом.
Live пока не поддерживает расширение Gemini для доступа к Gmail, YouTube Music и другим чат-сервисам в реальном времени, но в компании говорят, что это станет возможным после реализации Project Astra. В будущем Google также добавит Gemini Live в приложение для iOS.
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