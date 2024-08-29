ИИ Gemini от Google теперь может делать заметки во время видеозвонков в Meet — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ИИ Gemini от Google теперь может делать заметки во время видеозвонков в Meet

Технологии&Авто
11
ИИ Gemini от Google теперь может делать заметки во время видеозвонков в Meet
ИИ Gemini от Google теперь может делать заметки во время видеозвонков в Meet
Google Meet получает новый инструмент искусственного интеллекта под названием «Делай заметки для меня», который будет генерировать резюме ключевых моментов во время видеовызова. Вместо того чтобы предлагать дословную транскрипцию, эта функция использует Gemini AI для записи ключевых моментов обсуждения в Google Документах, который появится на Google Диске владельца встречи.
Документ может быть автоматически отправлен участникам или добавлен к событию календаря после вызова. Он также содержит ссылку на запись и стенограмму встречи, если эти функции были включены.
Читайте также
Пользователи Google Workspace с приложениями Gemini Enterprise, Gemini Education Premium и AI Meetings & Messaging первыми получат доступ к этой функции заметок. Теперь ее использование ограничено на английском языке и встречами на компьютерах или ноутбуках.
В прошлом году технологическая компания объявила о планах включить генеративный ИИ в большее количество сервисов и активно внедряет функции ИИ в свое аппаратное и программное обеспечение.
Читайте также
Ассистент Gemini AI уже появился в Android и в приложениях Workspace. Как обычно, полезность этих функций может варьироваться в зависимости от того, как хорошо работает искусственный интеллект и насколько он точен. Призрак «Обзоров искусственного интеллекта» от Google, который советует людям есть клейкую пиццу, вероятно, будет продолжать висеть над ее текущими усилиями в этой сфере.
По материалам:
ITsider.
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.