ИИ Gemini от Google теперь может делать заметки во время видеозвонков в Meet — Finance.ua

ИИ Gemini от Google теперь может делать заметки во время видеозвонков в Meet 29.08.2024, 00:43 — Технологии&Авто

ИИ Gemini от Google теперь может делать заметки во время видеозвонков в Meet

Google Meet получает новый инструмент искусственного интеллекта под названием «Делай заметки для меня», который будет генерировать резюме ключевых моментов во время видеовызова. Вместо того чтобы предлагать дословную транскрипцию, эта функция использует Gemini AI для записи ключевых моментов обсуждения в Google Документах, который появится на Google Диске владельца встречи.

Документ может быть автоматически отправлен участникам или добавлен к событию календаря после вызова. Он также содержит ссылку на запись и стенограмму встречи, если эти функции были включены.

Пользователи Google Workspace с приложениями Gemini Enterprise, Gemini Education Premium и AI Meetings & Messaging первыми получат доступ к этой функции заметок. Теперь ее использование ограничено на английском языке и встречами на компьютерах или ноутбуках.

В прошлом году технологическая компания объявила о планах включить генеративный ИИ в большее количество сервисов и активно внедряет функции ИИ в свое аппаратное и программное обеспечение.

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Ассистент Gemini AI уже появился в Android и в приложениях Workspace. Как обычно, полезность этих функций может варьироваться в зависимости от того, как хорошо работает искусственный интеллект и насколько он точен. Призрак «Обзоров искусственного интеллекта» от Google, который советует людям есть клейкую пиццу, вероятно, будет продолжать висеть над ее текущими усилиями в этой сфере.

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