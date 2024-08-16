Google Meet получит новые функции для звонков — Finance.ua

Google Meet получит новые функции для звонков
Google обновляет приложение Meet, добавляя новые функции для вызовов.
Об этом сообщает The Verge.
Google добавляет новые функции в Meet для звонков. Обновление, которое станет доступным в течение следующих месяцев, охватывает новый интерфейс, который больше похож на используемый для видеоконференций.
Вот какие функции получат пользователи:
- Обмен сообщениями во время вызова.
- Можно использовать эмодзи в групповых звонках.
- Наложение фильтров и эффектов на видео.
- Общий доступ к экрану.
Google также обеспечит более простой переход звонков с компьютера на телефон или планшет.
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