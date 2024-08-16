Google Meet получит новые функции для звонков — Finance.ua

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Google Meet получит новые функции для звонков

Технологии&Авто
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Google Meet получит новые функции для звонков
Google Meet получит новые функции для звонков
Google обновляет приложение Meet, добавляя новые функции для вызовов.
Об этом сообщает The Verge.
Google добавляет новые функции в Meet для звонков. Обновление, которое станет доступным в течение следующих месяцев, охватывает новый интерфейс, который больше похож на используемый для видеоконференций.
Вот какие функции получат пользователи:
  • Обмен сообщениями во время вызова.
  • Можно использовать эмодзи в групповых звонках.
  • Наложение фильтров и эффектов на видео.
  • Общий доступ к экрану.
Google Meet получит новые функции для звонков
Google также обеспечит более простой переход звонков с компьютера на телефон или планшет.
Google Meet получит новые функции для звонков
По материалам:
vctr.media
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