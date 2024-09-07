В Gmail добавили функцию сортировки писем с помощью ИИ на Android — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Gmail добавили функцию сортировки писем с помощью ИИ на Android

Технологии&Авто
8
В Gmail добавили функцию сортировки писем с помощью ИИ на Android
В Gmail добавили функцию сортировки писем с помощью ИИ на Android
В почтовый сервис Gmail добавили новую функцию чатбота на основе Gemini, который будет помогать сортировать электронные письма.
Об этом пишет The Verge.
Благодаря новой функции, пользователи могут задавать вопросы Gemini относительно своего почтового ящика, а также искать определенные детали в письмах и сортировать письма на определенную тему.
В Gmail добавили функцию сортировки писем с помощью ИИ на Android
Функция называется Gmail Q&A. Она доступна пользователям мобильных устройств Android с подписчиками Google One AI Premium или Google Workspace и приложениями Gemini Business, Enterprise, Education или Education Premium.
Службу вопросов и ответов Gmail начали запускать с 29 августа. В Google говорят, что она может быть доступна через 15 дней после запуска. Добавляют, что Gmail Q&A также планируется запустить на iOS.
По материалам:
The Village Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.