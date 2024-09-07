В Gmail добавили функцию сортировки писем с помощью ИИ на Android — Finance.ua

В Gmail добавили функцию сортировки писем с помощью ИИ на Android Сегодня 03:05 — Технологии&Авто

В Gmail добавили функцию сортировки писем с помощью ИИ на Android

В почтовый сервис Gmail добавили новую функцию чатбота на основе Gemini, который будет помогать сортировать электронные письма.

Об этом пишет The Verge.

Благодаря новой функции, пользователи могут задавать вопросы Gemini относительно своего почтового ящика, а также искать определенные детали в письмах и сортировать письма на определенную тему.

Функция называется Gmail Q&A. Она доступна пользователям мобильных устройств Android с подписчиками Google One AI Premium или Google Workspace и приложениями Gemini Business, Enterprise, Education или Education Premium.

Службу вопросов и ответов Gmail начали запускать с 29 августа. В Google говорят, что она может быть доступна через 15 дней после запуска. Добавляют, что Gmail Q&A также планируется запустить на iOS.

The Village Україна По материалам:

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