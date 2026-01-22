0 800 307 555
Новое ИИ-подразделение Meta уже создало первые внутренние модели

Технологии&Авто
Meta Superintelligence Labs уже передал компании первые высокопрофильные модели искусственного интеллекта.
Новое подразделение Meta Superintelligence Labs уже передало компании первые высокопрофильные модели искусственного интеллекта для внутреннего использования.
Об этом заявил технический директор Meta Эндрю Босворт на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января, пишет Reuters.
Команда Superintelligence Labs, сформированная в 2025 году, работает над моделями всего около шести месяцев, но результаты уже выглядят перспективными, отметил Босворт. Он охарактеризовал созданные модели как «очень хорошие», не уточнив, какие именно решения были переданы внутри компании.
Ранее сообщалось, что Meta разрабатывает текстовую ИИ модель под кодовым названием Avocado с потенциальным запуском в первом квартале, а также модель Mango, ориентированную на работу с изображениями и видео.
Босворт не подтвердил, речь идет именно об этих продуктах. Он подчеркнул, что после обучения моделей остается значительный объем работы, чтобы сделать их пригодными для реального использования сотрудниками и потребителями.
Компания уже видит положительную отдачу от масштабных инвестиций в 2025 году, отметил Босворт. Он назвал прошлый год «чрезвычайно хаотичным» из-за развития инфраструктуры и закупки вычислительных мощностей. По его словам, в 2026—2027 годах потребительские ИИ-тренды начнут стабилизироваться, поскольку новые модели уже способны отвечать на обычные запросы пользователей.
На этом фоне Meta продвигает ИИ-очки Ray-Ban Display и недавно приостановила их международную экспансию, сосредоточившись на выполнении заказов в США.
По материалам:
Forbes.ua
