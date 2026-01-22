Новое ИИ-подразделение Meta уже создало первые внутренние модели Сегодня 22:16 — Технологии&Авто

Meta Superintelligence Labs уже передал компании первые высокопрофильные модели искусственного интеллекта.

Новое подразделение Meta Superintelligence Labs уже передало компании первые высокопрофильные модели искусственного интеллекта для внутреннего использования.

Об этом заявил технический директор Meta Эндрю Босворт на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января, пишет Reuters.

Команда Superintelligence Labs, сформированная в 2025 году, работает над моделями всего около шести месяцев, но результаты уже выглядят перспективными, отметил Босворт. Он охарактеризовал созданные модели как «очень хорошие», не уточнив, какие именно решения были переданы внутри компании.

Читайте также Meta разрабатывает новую ИИ-модель для работы с изображениями и видео

Ранее сообщалось, что Meta разрабатывает текстовую ИИ модель под кодовым названием Avocado с потенциальным запуском в первом квартале, а также модель Mango, ориентированную на работу с изображениями и видео.

Босворт не подтвердил, речь идет именно об этих продуктах. Он подчеркнул, что после обучения моделей остается значительный объем работы, чтобы сделать их пригодными для реального использования сотрудниками и потребителями.

Читайте также Meta работает над новой ИИ-моделью: что известно об Avocado

Компания уже видит положительную отдачу от масштабных инвестиций в 2025 году, отметил Босворт. Он назвал прошлый год «чрезвычайно хаотичным» из-за развития инфраструктуры и закупки вычислительных мощностей. По его словам, в 2026—2027 годах потребительские ИИ-тренды начнут стабилизироваться, поскольку новые модели уже способны отвечать на обычные запросы пользователей.

На этом фоне Meta продвигает ИИ-очки Ray-Ban Display и недавно приостановила их международную экспансию, сосредоточившись на выполнении заказов в США.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.