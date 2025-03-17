Новая Зеландия продлила действие санкций против россии на три года — Finance.ua

Новая Зеландия продлила действие санкций против россии на три года Сегодня 10:45 — Мир

Новая Зеландия продлила действие санкций против россии на три года

Правительство Новой Зеландии продлило действие санкций против россии, введенных из-за агрессии против Украины, срок которых истекал 17 марта, сразу на три года, до 17 марта 2028 года.

Об этом сообщает новозеландский МИД

Решение о продлении действия антироссийских санкций, которое правительство страны одобрило в пятницу, 14 марта, с сегодняшнего дня вступило в силу.

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Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что санкции запрещают или ограничивают определенные виды деятельности, связанные с россией.

Новозеландцы также должны сообщать о любой подозрительной активности, которая может быть связана с незаконными торгово-экономическими отношениями с Россией.

С марта 2022 года власти Новой Зеландии более 35 раз вводили ограничения против российских предприятий и физических лиц за поддержку ими агрессивной войны против Украины, для чего парламент страны даже принял специальный закон, чтобы упростить процедуры наложения ограничений.

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В целом различные запреты, среди которых торговые и финансовые, затронули более 1,8 тысячи россиян, включая лидера рф владимира путина, членов его правительства и депутатов Госдумы, а также представителей региональных властей и коллаборантов, сотрудничающих с россиянами на оккупированных территориях. Санкции также введены против 400 российских компаний, 20 финансовых учреждений, включая Банк россии, и 37 медиаорганизаций.

Укрінформ По материалам:

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