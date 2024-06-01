Новая технология: BYD представила гибридную силовую установку, которая обеспечивает запас хода более 2000 км — Finance.ua
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Новая технология: BYD представила гибридную силовую установку, которая обеспечивает запас хода более 2000 км

Технологии&Авто
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Новая технология: BYD представила гибридную силовую установку, которая обеспечивает запас хода более 2000 км
Новая технология: BYD представила гибридную силовую установку, которая обеспечивает запас хода более 2000 км
Компания BYD представила новую гибридную силовую установку, которая способна позволить автомобилю проехать более 2000 км без подзарядки или дозаправки. Это будет касаться двухрежимных плагин-гибридных автомобилей BYD, у которых полный бак топлива и полностью заряженный аккумулятор.
Об этом сообщает Bloomberg.
Эта веха знаменует последнее достижение BYD в сокращении потребления топлива в течение пяти поколений гибридов с момента первого дебюта в 2008 году.
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BYD перевернула китайский автомобильный рынок широким снижением цен даже за счет определенных потерь доходности.
В прошлом году было продано 3 млн автомобилей, а в этом году до марта — почти 1 млн. На каждые два гибрида, проданных в Китае, приходится один BYD, подчеркивающий весомую долю компании.
В начале 2022 года BYD полностью прекратила производство автомобилей, работающих исключительно на ископаемом топливе.
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Теперь она наращивает экспорт гибридов на развивающиеся рынки, где нет инфраструктуры для зарядки аккумуляторов.
Первыми автомобилями с новой силовой установкой, обеспечивающей возможность автономного пробега в 2100 км, станут среднеразмерные седаны Qin L и Seal 06.
Они были представлены на Пекинском автосалоне в апреле и принадлежат к серии Dynasty и Ocean соответственно.
По материалам:
ITC.ua
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