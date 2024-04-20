Суббренд компании BYD представил электромобиль без крыши (фото) — Finance.ua

Суббренд компании BYD представил электромобиль без крыши (фото) Сегодня 05:02 — Технологии&Авто

Суббренд компании BYD представил электромобиль без крыши (фото)

Суббренд компании BYD под названием Fang Cheng Bao представил элегантный спортивный автомобиль Super 9 вместе с двумя новыми внедорожниками во время яркого мероприятия в Китае. Потрясающий спидстер дебютирует публично на Пекинском автосалоне в этом месяце.

Новый Super 9 продемонстрировал Вольфганг Эггер, руководитель отдела дизайна BYD, ранее возглавлявший отделы дизайна Alfa Romeo, Seat, Lancia и Audi/Lamborghini.

Спидстер не похож на электромобиль, который мы видели от BYD в прошлом.

Сейчас у Fang Cheng Bao есть только одна модель на рынке в виде внедорожника Leopard 5, и хотя представленный Super 9 является концептом, серийная версия также находится в разработке и выйдет на рынок под названием Bao 9.

Разработать дизайн спидстера непросто, но команда Фан Чен Бао смогла сделать это.

Передняя часть авто получила светодиодные фары, которые придают ему уникальную «подпись» на дороге.

Компания также отказалась от традиционных боковых зеркал в пользу камер заднего вида и разработала для концепта набор колес с центральным креплением.

Интерьер Super 9 также довольно особенный. И пассажирское, и водительское сиденье электромобиля от BYD — это ковши из углеволокна.

Кроме того, в салоне установлен карбоновый руль и цифровая приборная панель. Основой стильного концепт-кара является легкий монокок из углеродного волокна.

Как и другие высококачественные модели спидстеров, выпущенные в последние годы, Super 9 имеет длинный капот, но имеет чуть-чуть более сбалансированные пропорции, чем, скажем, Aston Martin V12 Speedster.

Хотя технические характеристики еще не объявлены, считается, что новинка будет использовать электрический силовой агрегат.

Autogeek По материалам:

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