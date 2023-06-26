Новая почта запустила свое первое отделение в Румынии — Finance.ua
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Новая почта запустила свое первое отделение в Румынии

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Новая почта запустила свое первое отделение в Румынии
Новая почта запустила свое первое отделение в Румынии
Украинская компания экспресс-доставок «Новая почта» открыла свое первое отделение в Румынии.
Об этом сообщили на фейсбуке-странице Nova Post Romania.
«Мы уже открыли свое первое отделение в Румынии, чтобы ты мог легко отправлять и получать от родных заботу и тепло», — говорится в сообщении.
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В отделении можно отправлять и получать документы и посылки до 30 кг из Украины или Молдовы.

Расписание работы:

  • пн-пт — 9:00—20:00
  • сб — 9:00—17:00
  • вс — выходной
Адрес отделения: B-dul Unirii 47 A, Sector 3 București.
Срок доставки из Румынии в Украину «от 5 дней», тогда как между Румынией и Молдовой отправления будут доставляться «от 3 дней». Тарифы на доставку из Украины в Румынию:
  • Документы — 250 грн;
  • Посылки до 2 кг — 400 грн;
  • Посылки до 10 кг — 600 грн;
  • Посылки до 30 кг — 1200 грн.
Напомним, «Новая почта» открыла первое отделение в Праге. Чехия стала третьей страной ЕС, где появились отделения Nova Post после Польши и Литвы. Отделение ежедневно принимает документы, посылки и грузы весом до 1000 кг для отправки и получения. Срок доставки начинается от 5 рабочих дней, максимальный не указывается.
Также «Новая почта» планирует открыть свое первое отделение в Германии 30 июня 2023 года. На работу обещают пригласить украинцев.

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По материалам:
Шо там
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