Новая почта запустила свое первое отделение в Румынии — Finance.ua

Новая почта запустила свое первое отделение в Румынии
Украинская компания экспресс-доставок «Новая почта» открыла свое первое отделение в Румынии.
Об этом сообщили на фейсбуке-странице Nova Post Romania.
«Мы уже открыли свое первое отделение в Румынии, чтобы ты мог легко отправлять и получать от родных заботу и тепло», — говорится в сообщении.
В отделении можно отправлять и получать документы и посылки до 30 кг из Украины или Молдовы.
Расписание работы:
- пн-пт —
9:00—20:00
- сб —
9:00—17:00
- вс — выходной
Адрес отделения: B-dul Unirii 47 A, Sector 3 București.
Срок доставки из Румынии в Украину «от 5 дней», тогда как между Румынией и Молдовой отправления будут доставляться «от 3 дней». Тарифы на доставку из Украины в Румынию:
- Документы — 250 грн;
- Посылки до 2 кг — 400 грн;
- Посылки до 10 кг — 600 грн;
- Посылки до 30 кг — 1200 грн.
Напомним, «Новая почта» открыла первое отделение в Праге. Чехия стала третьей страной ЕС, где появились отделения Nova Post после Польши и Литвы. Отделение ежедневно принимает документы, посылки и грузы весом до 1000 кг для отправки и получения. Срок доставки начинается от 5 рабочих дней, максимальный не указывается.
Также «Новая почта» планирует открыть свое первое отделение в Германии 30 июня 2023 года. На работу обещают пригласить украинцев.
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