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"Новая почта" взяла в аренду самолет у латвийской компании

Фондовый рынок
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&quot;Новая почта&quot; взяла в аренду самолет у латвийской компании
"Новая почта" взяла в аренду самолет у латвийской компании
Авиакомпания Supernova Airlines «Новой почты» взяла в пользование самолет ATR 72 латвийской авиакомпании «RAF-Avia».
Об этом 22 мая сообщила пресс-служба почтового оператора агентству «Интерфакс-Украина».
«Была достигнута договоренность с коллегами из латвийской авиакомпании „RAF-Avia“ о временном использовании их самолета ATR 72 на маршруте из Риги в Жешув. В свою очередь доставка грузов в/из ближайших логистических центров „Новой почты“ в Украине осуществляется наземным транспортом», — рассказали в компании.
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Для сделки выбрали именно формат аренды. Тем временем компания продолжает процесс сертификации своих самолетов в Европе.
На будущее авиакомпания «Новой почты», ранее презентовавшая АН-26−100 1978 года выпуска из своего авиапарка, планирует сформировать флот с привлечением грузовых версий современных самолетов производства Boeing или Airbus.
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Использование авиаперевозок, как отметили в компании, экономит до 36 часов на доставке посылок из/в Ригу по сравнению с грузовиками".
Напомним, что 19 мая стало известно, что Supernova Airlines выполнила свой первый авиарейс по маршруту Рига-Жешув-Рига. Это сделали с латвийской авиакомпанией RAF-Avia на самолете ATR 72.
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Supernova Airlines была основана в 2021 году, но сертификат эксплуатанта получила недавно — в январе 2023 года. Компания планирует к 2024 году иметь 4 самолета. Авиаперевозчик уже располагает флотом из 2 самолетов Ан-26.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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