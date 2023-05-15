"Новая почта" появится в Чехии. В планах – отделения в Румынии и Германии Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

"Новая почта" появится в Чехии. В планах – отделения в Румынии и Германии

Компания «Новая почта» откроет отделение в Праге (Чехия) уже в июне.

Об этом компания рассказала в комментарии «Бабелю».

На одном из двух отделений в Праге — Nova Post — можно будет получать и отправлять посылки весом до 30 кг, а на другом — до 1000 кг.

Читайте также Новая почта запустила новый формат отделения для деоккупированных территорий (фото)

Еще одно чешское отделение «Новой почты» появится в городе Брно, однако когда именно, точно не известно.

Также в планах компании открыть отделения в Германии и Румынии.

Напомним, в октябре 2022-го «Новая Почта» открыла в Варшаве свое первое отделение в Польше. Сегодня их уже 18 в крупнейших городах страны: Кракове, Люблине, Гданьске, Вроцлаве, Познани, Лодзи и Жешуве.

Осенью прошлого года совладелец компании Владимир Поперешнюк писал, что «Новая Почта» откроет свои отделения в Германии и Чехии в начале 2023 года.

theБабель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.