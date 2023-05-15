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"Новая почта" появится в Чехии. В планах – отделения в Румынии и Германии

Фондовый рынок
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&quot;Новая почта&quot; появится в Чехии. В планах – отделения в Румынии и Германии
"Новая почта" появится в Чехии. В планах – отделения в Румынии и Германии
Компания «Новая почта» откроет отделение в Праге (Чехия) уже в июне.
Об этом компания рассказала в комментарии «Бабелю».
На одном из двух отделений в Праге — Nova Post — можно будет получать и отправлять посылки весом до 30 кг, а на другом — до 1000 кг.
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Еще одно чешское отделение «Новой почты» появится в городе Брно, однако когда именно, точно не известно.
Также в планах компании открыть отделения в Германии и Румынии.
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Напомним, в октябре 2022-го «Новая Почта» открыла в Варшаве свое первое отделение в Польше. Сегодня их уже 18 в крупнейших городах страны: Кракове, Люблине, Гданьске, Вроцлаве, Познани, Лодзи и Жешуве.
Осенью прошлого года совладелец компании Владимир Поперешнюк писал, что «Новая Почта» откроет свои отделения в Германии и Чехии в начале 2023 года.

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По материалам:
theБабель
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