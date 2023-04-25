Новая почта запустила новый формат отделения для деоккупированных территорий (фото) — Finance.ua

Новая почта запустила новый формат отделения для деоккупированных территорий (фото)
Новая почта запустила новый формат отделения для работы на деоккупированных территориях — модульное мобильное отделение.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Его площадь 68 кв.метров и состоит из 4 модулей. Также отделение оснащено приборами для обогрева и автоматическими раздвижными дверями.
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«Такое мобильное отделение позволяет быстро восстанавливать сеть Новой почты и предоставлять все услуги на деоккупированных территориях или там, где стационарные здания подверглись сильным разрушениям. На установку и запуск модульного мобильного отделения нужно 1-2 дня», — говорят в компании.
Первое модульное мобильное отделение приступило к работе в городе Великий Бурлук на деоккупированной Харьковщине. Оно работает с 11.00 до 16.00 каждый день, кроме воскресенья.
Клиенты в нем могут отправлять посылки до 10 кг. Ежедневно через него выдается и принимается около 500 посылок.
Отделение состоит из 4 разборных модулей:
1. Терраса площадью 19 кв. м, где разместится почтомат.
2. Зона обслуживания клиентов. Здесь расположены два рабочих места оператора, примерочная и стол для осмотра посылок. Также для комфорта сотрудников модуль оснащен автономным санузлом и умывальником.
3. Складская зона, где находятся стеллажи с посылками и упаковочными материалами. Второй и третий модуль составляют основное здание и имеют площадь 40 м2.
4. Зона для погрузки и выгрузки машин с посылками, которая имеет крышу для защиты от осадков.
В планах Новой почты на этот год — изготовить и установить 20 инновационных мобильных отделений.
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