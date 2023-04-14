Новая почта сделала одну услугу бесплатной: детали — Finance.ua

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Новая почта сделала одну услугу бесплатной: детали

Личные финансы
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Новая почта сделала одну услугу бесплатной: детали
Новая почта сделала одну услугу бесплатной: детали
Новая почта сделала переадресацию в пределах одного города бесплатной.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Услугу может заказать как отправитель, так и получатель для документов, посылок, грузов, а также шин и паллет.
Без дополнительной оплаты можно переадресовать в пределах города:
  • из отделения/почтомата/адреса в отделение/почтомат;
  • с адреса на адрес;
  • из отделения/почтомата на адрес, но нужно будет оплатить доставку курьером — 35 грн за посылку и документы или 100 грн за грузы до 100 кг.
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Заказать услугу переадресации можно в мобильном приложении, бизнес-кабинете, на сайте в разделе «Трекинг» или в отделении.
Как воспользоваться переадресацией в мобильном приложении:
  • зайдите в раздел «Мои посылки» и выберите отправку, которую необходимо переадресовать;
  • в строке «Управление посылкой» выберите услугу «Переадресация»;
  • введите данные для переадресации: город, номер отделения, почтомата или адрес, а также данные получателя;
  • нажмите кнопку «Оформить заявку». Далее появится новый номер экспресс-накладной, по которому можно будет отслеживать посылку.
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Напоминаем, что переадресация между разными населенными пунктами остается платной.
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По материалам:
Finance.ua
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