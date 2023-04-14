Новая почта сделала одну услугу бесплатной: детали — Finance.ua

Новая почта сделала одну услугу бесплатной: детали Сегодня 15:01 — Личные финансы

Новая почта сделала одну услугу бесплатной: детали

Новая почта сделала переадресацию в пределах одного города бесплатной.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Услугу может заказать как отправитель, так и получатель для документов, посылок, грузов, а также шин и паллет.

Без дополнительной оплаты можно переадресовать в пределах города:

из отделения/почтомата/адреса в отделение/почтомат;

с адреса на адрес;

из отделения/почтомата на адрес, но нужно будет оплатить доставку курьером — 35 грн за посылку и документы или 100 грн за грузы до 100 кг.

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Заказать услугу переадресации можно в мобильном приложении, бизнес-кабинете, на сайте в разделе «Трекинг» или в отделении.

Как воспользоваться переадресацией в мобильном приложении:

зайдите в раздел «Мои посылки» и выберите отправку, которую необходимо переадресовать;

в строке «Управление посылкой» выберите услугу «Переадресация»;

введите данные для переадресации: город, номер отделения, почтомата или адрес, а также данные получателя;

нажмите кнопку «Оформить заявку». Далее появится новый номер экспресс-накладной, по которому можно будет отслеживать посылку.

Напоминаем, что переадресация между разными населенными пунктами остается платной.

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