«Новая почта» вышла на рынок Австрии: сколько стоит доставка — Finance.ua

«Новая почта» вышла на рынок Австрии: сколько стоит доставка
«Новая почта» вышла на рынок Австрии, предлагая собственную курьерскую доставку.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Это уже 15 страна, где действует «Новая почта», однако на этот раз компания работает в новом формате: в Австрии доступна только адресная доставка. В Вене курьерскую службу обеспечивают сотрудники «Новой почты», в то время как на остальной территории страны доставкой занимается партнер — компания GLS.
Срок доставки из Украины составляет от пяти дней, а по Австрии и другим европейским странам — от одного дня. Курьер может забрать отправление по любому адресу в Австрии.
Условия доставки:
- вес до 30 кг; стоимость до 150 евро;
- услуга доступна для частных лиц и бизнеса.
Тарифы на доставку:
- документы — 700 грн;
- посылки до 2 кг — 800 грн;
- посылки до 10 кг — 1350 грн;
- посылки до 30 кг — 2600 грн.
Справка Finance.ua:
- С 1 октября Новая почта обновляет тарифы на услуги по доставке документов, посылок, грузов, паллет, дисков и шин, а также упаковке и отдельным дополнительным услугам.
Новая стоимость посылок между отделениями и почтоматами по городу (Локал):
- до 2 кг — 60 грн (+10 грн)
- до 10 кг — 90 грн (+10 грн)
- до 30 кг — 140 грн (+20 грн)
Доставка по Украине:
- до 2 кг — 80 грн (+10 грн)
- до 10 кг — 110 грн (+10 грн)
- до 30 кг — 160 грн (+20 грн)
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