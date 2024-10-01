«Новая почта» вышла на рынок Австрии: сколько стоит доставка — Finance.ua

«Новая почта» вышла на рынок Австрии: сколько стоит доставка Сегодня 16:43 — Личные финансы

«Новая почта» вышла на рынок Австрии: сколько стоит доставка

«Новая почта» вышла на рынок Австрии, предлагая собственную курьерскую доставку.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Это уже 15 страна, где действует «Новая почта», однако на этот раз компания работает в новом формате: в Австрии доступна только адресная доставка. В Вене курьерскую службу обеспечивают сотрудники «Новой почты», в то время как на остальной территории страны доставкой занимается партнер — компания GLS.

Срок доставки из Украины составляет от пяти дней, а по Австрии и другим европейским странам — от одного дня. Курьер может забрать отправление по любому адресу в Австрии.

Условия доставки:

вес до 30 кг; стоимость до 150 евро;

услуга доступна для частных лиц и бизнеса.

Тарифы на доставку:

документы — 700 грн;

посылки до 2 кг — 800 грн;

посылки до 10 кг — 1350 грн;

посылки до 30 кг — 2600 грн.

Справка Finance.ua:

С 1 октября Новая почта обновляет тарифы на услуги по доставке документов, посылок, грузов, паллет, дисков и шин, а также упаковке и отдельным дополнительным услугам.

Новая стоимость посылок между отделениями и почтоматами по городу (Локал):

до 2 кг — 60 грн (+10 грн)

до 10 кг — 90 грн (+10 грн)

до 30 кг — 140 грн (+20 грн)

Доставка по Украине:

до 2 кг — 80 грн (+10 грн)

до 10 кг — 110 грн (+10 грн)

до 30 кг — 160 грн (+20 грн)

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