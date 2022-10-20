Новая почта разработала мобильное отделение для работы на деоккупированных территориях — Finance.ua

Новая почта разработала мобильное отделение для работы на деоккупированных территориях Сегодня 11:12 — Личные финансы

Новая почта разработала мобильное отделение для работы на деоккупированных территориях, Фото: «Нова пошта»

Новая почта разработала специальное мобильное отделение для работы на деоккупированных территориях, где нет света. Сейчас оно установлено в пгт Рогань Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Жители пгт Рогань и близлежащих поселков теперь могут получать привычные услуги — прием и выдачу посылок весом до 10 кг. Рассчитаться за доставку можно через мобильное приложение или автосписанием. Наличные деньги пока не принимаются», — сказано в сообщении.

Это уже вторая модель инновационного мобильного отделения Новой почты, которое создано на базе БДФ-контейнера для перевозки посылок.

Новое мобильное отделение имеет гидравлические опоры, позволяющие быстро опустить контейнер после транспортировки, а также отрегулировать высоту для комфортного обслуживания клиентов. Оно может обслуживать до 10 000 посылок в месяц.

Также новая модель оборудована встроенным почтоматом на 62 ячейки, длиной 3 м и высотой 1,4 м для удобства получения в самой высокой точке.

В почтомат можно отправить вещи весом до 20 кг и размером 40×60×30 см. Планируется, что стена-почтомат заработает, когда возобновятся объемы доставки в регионе.

«Мобильное отделение может работать как от сети 220 В, так и от генератора, поэтому его удобно использовать на территориях, где нет электронергии. У отделения установлен модуль Starlink и жители могут пользоваться интернетом бесплатно, чтобы связаться с родными или заказать товары из интернет-магазинов и аптек», — сообщают в компании.

В ближайших планах компании произвести и запустить в работу еще 20 мобильных отделений, чтобы предоставлять свои услуги там, где нет света и возможности быстро открыть стационарное отделение.

Справка Finance.ua:

Новая почта уже возобновила работу в 50 освобожденных населенных пунктах в Донецкой области, на Херсонщине и Харьковщине;

«Новая почта» открыла уже второе полноценное отделение за границей — в Польше. Оно находится в Кракове;



через мобильное приложение «Новой почты» можно предоставить право другому человеку получить посылку за вас и уплатить ее, в случае необходимости. О запуске нового функционала поделились в компании.



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