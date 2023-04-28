Новая почта рассказала, в каких странах планирует открыться в ближайшее время — Finance.ua
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Новая почта рассказала, в каких странах планирует открыться в ближайшее время

Фондовый рынок
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Новая почта рассказала, в каких странах планирует открыться в ближайшее время
Новая почта рассказала, в каких странах планирует открыться в ближайшее время
Почтовый оператор Новая почта скорректировал свои планы по выходу на новые рынки Европы и планирует открытие отделений в Германии после запуска двух первых отделений в Праге.
Об этом рассказал совладелец компании Вячеслав Климов в кулуарах Sup Day Forum, организованного Союзом украинских предпринимателей.
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«Открываемся. Все идет по плану. Первой откроется Чехия. Это произойдет в начале июня. Мы планируем, что точно откроемся в Праге», — отметил Климов.
Второе отделение в столице Чехии планирует открыть через несколько недель после первого. Дальше компания планирует открыть отделение в Германии.
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Климов объяснил смещение сроков открытия продолжительностью бюрократических процедур.
«Не требуйте от нас открываться строго по графику. Любая страна имеет свои особенности. Германия является особенно неторопливой страной в бюрократических процедурах. Именно поэтому сроки могут сдвигаться немного», — отметил Климов.
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По словам Климова, в Германии компания будет развиваться через построение сети с партнерами-франчайзи, соответствующую модель протестировали в Польше. По его мнению, это позволит значительно ускорить темпы развития.
«Наш партнер в Катовице уже сейчас делает объемы, равные объемам отделений в Варшаве. Это подтверждает, что франчайзинг работает», — отметил Климов.
Компания не раскрывает условий, на которых партнеры-франчайзи вовлекаются в сотрудничество.

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По материалам:
НВ
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