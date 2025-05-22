Honda за шесть лет сократит инвестиции в сегмент электромобилей — Finance.ua
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Honda за шесть лет сократит инвестиции в сегмент электромобилей

Фондовый рынок
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Японская Honda Motor планирует в период по март 2031 года сократить инвестиции в развитие сегмента электромобилей до 7 трлн иен ($48,32 млрд) с ранее запланированных 10 трлн иен, говорится в сообщении автопроизводителя.
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В мае прошлого года компания отмечала, что за десять лет до марта 2031 года инвестирует в реализацию стратегии в области электромобилей и программного обеспечения миллиарды долларов.
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На прошлой неделе она сообщила о решении отложить примерно на два года создание в Канаде комплексной цепочки поставок в сфере электромобилей из-за охлаждения спроса на такие машины.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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