Honda представила спортивную версию City Drival, которая выйдет лимитированной серией (фото) — Finance.ua
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Honda представила спортивную версию City Drival, которая выйдет лимитированной серией (фото)

Технологии&Авто
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Honda представила спортивную версию City Drival, которая выйдет лимитированной серией (фото)
Honda представила спортивную версию City Drival, которая выйдет лимитированной серией (фото)
Бюджетная Honda City получила спортивную модификацию Drival. Заряженный хэтчбек выпустят лимитированной серией из 1000 автомобилей.
Подробности недорогой спортивной модели стоимостью от $24 000 раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.
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Новую модель можно назвать преемницей Honda City Turbo, которую можно встретить и в Украине. Ее создали на базе версии Honda City RS и предлагают только в пятидверном исполнении.
Honda представила спортивную версию City Drival, которая выйдет лимитированной серией (фото)
Новая Honda City Drival отличается более агрессивным передним бампером с воздухозаборником и обвесом. Сзади бросаются в глаза заостренный спойлер и диффузор, из которого выглядывает хромированная выхлопная труба.
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Также хэтчбек получил 16-дюймовые легкосплавные диски, а хромированный декор был заменен черным лакированным.
Honda представила спортивную версию City Drival, которая выйдет лимитированной серией (фото)
В салоне отделку разбавляют красные вставки. Комплектация Honda City Drival включает в себя цифровой щиток приборов, 8-дюймовый тачскрин, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеру заднего вида, акустику с 8 динамиками и набор систем безопасности.
Хэтчбек Honda City Drival предлагают только в гибридном исполнении e: HEV с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 97 л. с. и 108-сильным электромотором. Средний расход горючего составляет 3,6 л/100 км.

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По материалам:
Фокус
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