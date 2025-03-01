Honda представила обновленный Accord (фото) — Finance.ua

Honda представила обновленный Accord (фото) Сегодня 04:21 — Технологии&Авто

Honda представила обновленный Accord (фото)

В Китае представили Honda Accord 2025 модельного года. Семейный седан D-класса прошел модернизацию и скоро поступит в продажу в этой стране, а позже появится и на других рынках.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Седан Honda Accord показали в Гуанчжоу, ведь именно там, на китайском предприятии GAC-Honda выпускают модель. Кстати, это один из самых массовых автомобилей в истории.

Фото: Carscoops

Новая Honda Accord узнается прежде всего по измененной и увеличенной решетке радиатора. Кроме того, обновили фары седана и установили более агрессивный передний бампер.

В салоне Honda Accord 2025 появился увеличенный 15-дюймовый тачскрин. К тому же несколько изменили переключатели на центральной панели.

Фото: Carscoops

На фото попала новая Honda Accord в бензиновой версии с 1,5-литровой 192-сильной турбочетверкой.

Кроме того, в Китае представили обновленный плагин-гибрид на 207 к. с. с 2,0-литровым бензиновым двигателем и электромотором. Останется в линейке и 184-сильный обычный гибрид. Все версии модели оснащены бесступенчатой ​​КПП.

Фокус По материалам:

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