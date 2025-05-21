«Роснефть» берет под контроль крупнейшее месторождение редкоземельных элементов в россии — Reuters Сегодня 16:44 — Фондовый рынок

«Роснефть» берет под контроль крупнейшее месторождение редкоземельных элементов в россии — Reuters

Крупнейший российский производитель нефти «Роснефть» (ROSN.MM) приобрел Томтор, самое крупное в стране месторождение редкоземельных металлов.

Об этом в среду сообщено в реестре компаний, после того как путин в прошлом году призвал ускорить разработку месторождения пишет Reuters.

Томтор, расположенный на севере сибирского региона Якутии, является ключевым проектом в планах россии по увеличению производства металлов, используемых в оборонной промышленности, а также в производстве мобильных телефонов и электромобилей с целью уменьшения зависимости от импорта из Китая.

Согласно официальному государственному реестру российских компаний, «Роснефть» во главе с Игорем Сечиным, давним союзником путина, 20 мая получила полный контроль над оператором проекта, компанией «Восток Инжиниринг».

Как пишет издание, в ноябре путин обвинил оператора месторождения Томтор в задержке разработки месторождения, предложив ему либо привлечь инвестиции, либо обратиться за помощью к третьим сторонам, в частности, к государству. До конфликта в Украине россия планировала инвестировать 1,5 миллиарда долларов в редкоземельные полезные ископаемые, стремясь стать крупнейшим производителем после Китая до 2030 года.

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