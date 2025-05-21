Европейские концерны проигрывают в глобальной конкуренции — Finance.ua

Европейские концерны проигрывают в глобальной конкуренции
Объемы продаж и прибыли топ-компаний в Европе сильно отстают от достижений бизнес-тяжеловесов в США и Азии.
Об этом сообщает Tagesspiegel со ссылкой на результаты аудита 1000 крупнейших мировых компаний, проведенного агентством Ernst & Young.
Прошлогодние объемы продаж крупных компаний, акции которых торгуются на фондовом рынке, выросли у бизнесов, зарегистрированных в США — в среднем на 4,5%, в странах Азии — на 3,2%. У европейских компаний продажи упали примерно на 1,1%.
Средневзвешенный показатель прибыльности топ-концернов в Европе обвалился на 6,5%. При этом у азиатских концернов операционная прибыль выросла на 19,5%, у американских — на 8,2%.
Немецкие концерны показали худшие результаты в Европе: их продажи упали на 3,1%, а прибыль — на 8,5%.
В листинге EY по количественному показателю доминируют США. В рейтинге значатся 317 крупных американских фирм.
Германия находится на 4-м месте с 43 компаниями — после Китая (137) и Японии (110).
Отставание европейского бизнеса обусловлено сильным давлением в условиях глобальной конкуренции, считает аналитик EY Ян Брорхилкер. Ситуация усугубляется обострением геополитической напряженности и тарифно-таможенной политики.
С серьезными вызовами столкнулась европейская производственная сфера — главная экономическая сила на континенте. Сильно пострадало, например, автомобилестроение.
Лишь очень немногим технологическим компаниям из Европы удалось пробиться в высшую экономическую лигу, и то не на ведущие позиции.
В первой десятке рейтинга — семь американских топ-бизнесов, в том числе Apple, группа Google Alphabet, софтверный гигант Microsoft производитель чипов Nvidia.
Техногигантам в настоящее время принадлежит первенство и ресурсная власть в мировой экономике. Именно к ним стекаются огромные прибыли, что дает им уверенность и позволяет развиваться, инвестируя миллиарды в инновации.
По прибыльности в рейтинге лидирует нефтяная компания Saudi Aramco с показателем 191 млрд долларов США.
Из европейских топ-компаний самой прибыльной оказалась британская нефтегазовая компания Shell, заняв 13-е место в аналитике Ernst & Young.
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