Концерн Bosch запланировал сокращение 1200 рабочих мест до конца 2026 года — Finance.ua

Концерн Bosch запланировал сокращение 1200 рабочих мест до конца 2026 года Сегодня 07:23 — Фондовый рынок

Концерн Bosch запланировал сокращение 1200 рабочих мест до конца 2026 года

Немецкий концерн Bosch хочет сократить 1200 рабочих мест в своем подразделении по разработке ПО до конца 2026 года.

Об этом сообщил представитель компании, передает агентство Reuters со ссылкой на издание Handelsblatt.

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Пресс-секретарь Bosch сказал, что переговоры с представителями работников еще не начались, уточнив, что сокращение рабочих мест является запланированными действиями, а не завершенными.

Основная причина этого шага, предусматривающего 950 сокращений только в Германии, заключается в более медленном, чем ожидалось, развитии полностью автоматизированного вождения, сообщает Handelsblatt.

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Отметим, что подразделение, в котором работает около 20 000 человек, известно внутри компании как Cross-Domain Computing Solutions. Оно занимается разработкой, в том числе, технологий для беспилотных автомобилей.

«Слабая экономика и высокая инфляция, вызванные, в частности, ростом цен на энергоносители и сырьевые товары, сейчас замедляют переход», — говорится в заявлении компании.

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