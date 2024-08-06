Die Zeit: немецкий концерн Volkswagen мог вернуться в россию — Finance.ua

Die Zeit: немецкий концерн Volkswagen мог вернуться в россию Сегодня 23:24 — Фондовый рынок

Die Zeit: немецкий концерн Volkswagen мог вернуться в россию

В начале июля 2024 г. немецкий концерн Volkswagen фактически вернулся на российский рынок, начав продажу автомобилей под брендом Jetta.

Об этом пишет немецкая газета Die Zeit.

Бренд Jetta — это переработанные аналоги оригинальных моделей, которые первоначально создавали для Китая немецкие комплектующие. Их производит китайский концерн FAW. Jetta давно ввозилась в россию по программе «параллельного импорта», однако несколько недель назад Jetta Motors, по данным Die Zeit, уведомила российские деловые СМИ об официальном запуске.

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Формально Jetta в россию поставляет FAW, однако, подчеркивает Die Zeit, «кажется не очень правдоподобным», что это было бы без ведома немецкой стороны.

Будучи одной из двух компаний, Volkswagen «вполне мог бы получать от этого прибыль», пишет Die Zeit, спрашивая, могут ли эти продажи производиться без ведома немецкого автоконцерна.

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В самом Volkswagen отрицают любую информацию о возобновлении бизнеса в россии. При этом российский сайт Jetta Motors перестал открываться сразу после того, как журналисты обратились в концерн с запросом о сложившейся ситуации.

Напомним, Volkswagen объявил о выходе из россии через несколько недель после начала полномасштабного вторжения в Украину. Через год компания продала свой завод в Калуге за 160 миллионов евро.

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