Moody’s снизило рейтинги пяти банков США — Finance.ua

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Moody’s снизило рейтинги пяти банков США

Фондовый рынок
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Moody’s снизило рейтинги пяти банков США
Moody’s снизило рейтинги пяти банков США
Международное рейтинговое агентство Moody’s снизило долгосрочные рейтинги ведущих американских банков, включая JPMorgan Chase, Bank of America и Wells Fargo.
Это произошло после того, как агентство 16 мая исключило США из группы стран с более высоким рейтингом Aаа из-за долга в $36 трлн. Moody’s снизило кредитный рейтинг США до Аа1.
Moody’s снизило долгосрочные депозитные рейтинги Bank of America, JPMorgan и Wells Fargo с Aa1 до Aa2 и снизило долгосрочные рейтинги кредитного риска контрагентов некоторых дочерних компаний и филиалов Bank of New York Mellon и State Street из Aa1 до Aa2.
Снижение суверенного кредитного рейтинга страны вызвало волнение на мировых рынках.
По материалам:
Фінансовий клуб
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