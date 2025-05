Moody’s снизило рейтинги пяти банков США — Finance.ua

Moody’s снизило рейтинги пяти банков США Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Moody’s снизило рейтинги пяти банков США

Международное рейтинговое агентство Moody’s снизило долгосрочные рейтинги ведущих американских банков, включая JPMorgan Chase, Bank of America и Wells Fargo.

Это произошло после того, как агентство 16 мая исключило США из группы стран с более высоким рейтингом Aаа из-за долга в $36 трлн. Moody’s снизило кредитный рейтинг США до Аа1.

Moody’s снизило долгосрочные депозитные рейтинги Bank of America, JPMorgan и Wells Fargo с Aa1 до Aa2 и снизило долгосрочные рейтинги кредитного риска контрагентов некоторых дочерних компаний и филиалов Bank of New York Mellon и State Street из Aa1 до Aa2.

Снижение суверенного кредитного рейтинга страны вызвало волнение на мировых рынках.

