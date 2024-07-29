«Новая почта» открылась в Риме — Finance.ua

«Новая почта» открылась в Риме Сегодня 19:32 — Личные финансы

«Новая почта» открылась в Риме

«Новая почта» открыла отделение в столице Италии в Риме, который стал вторым городом присутствия украинской компании в стране после ее выхода на итальянский рынок после открытия первого отделения в Милане в декабре прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Рим стал вторым итальянским городом, где Новая почта открыла отделение. Также компания начала доставлять посылки в партнерские почтоматы и пункты выдачи, расположенные по всей стране. Срок доставки в Украину — от 7 дней», — говорится в сообщении.

Первое итальянское отделение Новой почты было открыто в декабре в Милане. Теперь отделение заработало и в столице Италии — Риме, по адресу Via Albalonga 9−11.

Отделение работает ежедневно, с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 9:00 до 18:00.

В отделении клиенты смогут отправлять документы, посылки и грузы до 100 кг в и из Украины, внутри страны и между европейскими странами присутствия Новой почты.

Вскоре в Риме и пригороде заработает собственная курьерская доставка Новой почты, как это уже работает в Милане.

С июня клиентам стала доступна новая услуга доставки в почтоматы и пункты выдачи посылок от партнерской сети GLS, работающих в любой точке страны. В таких точках сервиса можно получить предварительно оплаченные посылки весом до 25 кг и не более 41×38×64 см. Срок хранения посылок — 72 часа. Если клиент не забирает заказ в течение трех дней, он переадресовывается в ближайшее отделение Новой почты. Выбрать ближайшую точку для доставки можно через удобные диджитал-инструменты: в мобильном приложении, на сайте или через бизнес-кабинет.

Сегодня сеть Новой почты в Италии состоит из двух отделений, 2000 почтоматов и 4500 пунктов выдачи посылок.

Планы компании

«Я думаю, что следующими в Италии будут Неаполь или Верона. Два этих города — в ближайших планах. Там еще не нашли помещения, но открытия будут», — сообщил соучредитель «Новой почты» и Nova Вячеслав Климов в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, компания будет наращивать адресную доставку в любую точку Италии через налаживание контактов с местными лидерами рынка, чтобы получить доступ к их сетям, отделениям и почтаматам.

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