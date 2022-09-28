Новая почта объявила об акционном тарифе: как воспользоваться скидкой 30% — Finance.ua

Новая почта объявила об акционном тарифе: как воспользоваться скидкой 30% Сегодня 15:44 — Личные финансы

Новая почта объявила об акционном тарифе: как воспользоваться скидкой 30%

Новая почта объявила об акционном тарифе в октябре. Теперь каждое воскресенье до конца октября можно отправлять посылки Новой почтой со скидкой 30%.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Условия отправки по акционному тарифу

Скидка действует исключительно на доставку посылок до 30 кг в отделение, по адресу или до 20 кг в почтомат по всей стране.

Каждый клиент может отправить неограниченное количество пакетов и получить скидку на доставку.

Акционная цена не действует на доплату за адресное обслуживание, комиссию за оценочную стоимость, упаковку и отправку документов и грузов от 30 кг.

Как воспользоваться скидкой 30%:

оформить и отправить любую посылку до 30 кг в воскресенье — 2, 9, 16, 23 и 30 октября.

Скидка на доставку доступна всем пользователям Новой почты, в том числе и бизнес-клиентам, которые могут сочетать ее со своими другими скидками.

Справка Finance.ua:

ранее «Новая почта» объявила о существенном снижении тарифов на пересылку личных вещей из Украины в Польшу;

также украинцы могут получать деньги, которые им отправили из-за границы, на Новой почте.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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