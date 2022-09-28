Новая почта объявила об акционном тарифе: как воспользоваться скидкой 30% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новая почта объявила об акционном тарифе: как воспользоваться скидкой 30%

Личные финансы
522
Новая почта объявила об акционном тарифе: как воспользоваться скидкой 30%
Новая почта объявила об акционном тарифе: как воспользоваться скидкой 30%
Новая почта объявила об акционном тарифе в октябре. Теперь каждое воскресенье до конца октября можно отправлять посылки Новой почтой со скидкой 30%.
Об этом сообщила пресс-служба компании.

Условия отправки по акционному тарифу

Скидка действует исключительно на доставку посылок до 30 кг в отделение, по адресу или до 20 кг в почтомат по всей стране.
Каждый клиент может отправить неограниченное количество пакетов и получить скидку на доставку.
Акционная цена не действует на доплату за адресное обслуживание, комиссию за оценочную стоимость, упаковку и отправку документов и грузов от 30 кг.

Как воспользоваться скидкой 30%:

  • оформить и отправить любую посылку до 30 кг в воскресенье — 2, 9, 16, 23 и 30 октября.
Скидка на доставку доступна всем пользователям Новой почты, в том числе и бизнес-клиентам, которые могут сочетать ее со своими другими скидками.

Справка Finance.ua:

  • ранее «Новая почта» объявила о существенном снижении тарифов на пересылку личных вещей из Украины в Польшу;
  • также украинцы могут получать деньги, которые им отправили из-за границы, на Новой почте.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.