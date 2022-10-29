Новая почта на международном рынке: что запрещено отправлять за границу — Finance.ua

Новая почта на международном рынке: что запрещено отправлять за границу Сегодня 06:21 — Личные финансы

Новая почта на международном рынке: что запрещено отправлять за границу

Новая почта выходит на международный рынок. Компания открыла уже второе полноценное отделение за рубежом — в Польше. Однако нужно учитывать дополнительные правила, отправляя посылку за границу.

В Новой почте рассказали , что можно отправлять через таможню, а что нет.

Отправлять по почте можно:

личные вещи;

одежду;

технику;

книги;

продукты питания в заводской упаковке, не требующие специальных условий хранения (крупы, консервы, сухофрукты и т.п.) до 10 кг.

Нельзя отправлять:

продукты питания с особыми условиями хранения;

деньги и почтовые марки;

табак, алкоголь и наркотические вещества;

лекарства и витамины;

лаки, краски, духи: легковоспламеняющиеся жидкости;

товары животного происхождения;

товары военного и двойного назначения;

семена;

антиквариат.

Полный перечень запрещенных отправлений можно посмотреть здесь

Напомним, 7 октября «Новая почта» открыла первое отделение в Польше, оно уже работает в Варшаве.

До конца года «Новая почта» планирует открыть отделение во всех крупных городах Польши, рассказал ранее директор «Новой почты» в Польше Дмитрий Вергун.

Справка Finance.ua:

Новая почта разработала специальное мобильное отделение для работы на деоккупированных территориях, где нет света. Сейчас оно установлено в пгт Рогань Харьковской области;

через мобильное приложение «Новой почты» можно предоставить право другому человеку получить посылку за вас и оплатить ее, в случае необходимости. О запуске нового функционала поделились в компании.

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