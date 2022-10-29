Новая почта на международном рынке: что запрещено отправлять за границу — Finance.ua

Новая почта на международном рынке: что запрещено отправлять за границу
Новая почта выходит на международный рынок. Компания открыла уже второе полноценное отделение за рубежом — в Польше. Однако нужно учитывать дополнительные правила, отправляя посылку за границу.
В Новой почте рассказали, что можно отправлять через таможню, а что нет.
Отправлять по почте можно:
- личные вещи;
- одежду;
- технику;
- книги;
- продукты питания в заводской упаковке, не требующие специальных условий хранения (крупы, консервы, сухофрукты и т.п.) до 10 кг.
Нельзя отправлять:
- продукты питания с особыми условиями хранения;
- деньги и почтовые марки;
- табак, алкоголь и наркотические вещества;
- лекарства и витамины;
- лаки, краски, духи: легковоспламеняющиеся жидкости;
- товары животного происхождения;
- товары военного и двойного назначения;
- семена;
- антиквариат.
Полный перечень запрещенных отправлений можно посмотреть здесь.
Напомним, 7 октября «Новая почта» открыла первое отделение в Польше, оно уже работает в Варшаве.
До конца года «Новая почта» планирует открыть отделение во всех крупных городах Польши, рассказал ранее директор «Новой почты» в Польше Дмитрий Вергун.
Справка Finance.ua:
- Новая почта разработала специальное мобильное отделение для работы на деоккупированных территориях, где нет света. Сейчас оно установлено в пгт Рогань Харьковской области;
- через мобильное приложение «Новой почты» можно предоставить право другому человеку получить посылку за вас и оплатить ее, в случае необходимости. О запуске нового функционала поделились в компании.
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