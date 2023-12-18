Новая блокада: к акции польских перевозчиков в Дорогуске присоединятся фермеры — Finance.ua

Новая блокада: к акции польских перевозчиков в Дорогуске присоединятся фермеры Сегодня 10:13 — Казна и Политика

Новая блокада: к акции польских перевозчиков в Дорогуске присоединятся фермеры

18 декабря польские перевозчики приступают к новой блокаде подъездной дороги к пропускному пункту Дорогуск на границе с Украиной, к ним присоединятся и фермеры.

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Меклер сообщил, что с 18 декабря к блокированию присоединятся фермеры из организации «Объединенное село». Блокада должна начаться в 13.30 по местному времени.

Как заявлено, фермеры присоединятся к блокированию «в связи с трагической ситуацией на польском рынке, вызванной неконтролируемым наплывом зерна из Украины, нехваткой перспектив на улучшение ситуации в страде 2023 года, а также нехваткой внедрения системных решений с целью защиты отечественного рынка».

Польские фермеры требуют остановки импорта сахара из Украины, немедленной выплаты прямых субсидий, поддержки ставки акциза на топливо на прежнем уровне, компенсаций для производителей кукурузы.

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Напомним, 15 декабря Люблинский окружной суд разрешил польским перевозчикам возобновить протест на пункте пропуска Дорогуск с 18 декабря, который ранее заблокировал председатель гмины.

Блокада польских перевозчиков продолжается с 6 ноября, ее ключевое требование — вернуть систему разрешений для украинских перевозчиков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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