Новая блокада: к акции польских перевозчиков в Дорогуске присоединятся фермеры — Finance.ua
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Новая блокада: к акции польских перевозчиков в Дорогуске присоединятся фермеры

Казна и Политика
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Новая блокада: к акции польских перевозчиков в Дорогуске присоединятся фермеры
Новая блокада: к акции польских перевозчиков в Дорогуске присоединятся фермеры
18 декабря польские перевозчики приступают к новой блокаде подъездной дороги к пропускному пункту Дорогуск на границе с Украиной, к ним присоединятся и фермеры.
Об этом заявил лидер протестующих-перевозчиков Рафал Меклер в Twitter (X), которого цитирует «Европейская правда».
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Меклер сообщил, что с 18 декабря к блокированию присоединятся фермеры из организации «Объединенное село». Блокада должна начаться в 13.30 по местному времени.
Как заявлено, фермеры присоединятся к блокированию «в связи с трагической ситуацией на польском рынке, вызванной неконтролируемым наплывом зерна из Украины, нехваткой перспектив на улучшение ситуации в страде 2023 года, а также нехваткой внедрения системных решений с целью защиты отечественного рынка».
Польские фермеры требуют остановки импорта сахара из Украины, немедленной выплаты прямых субсидий, поддержки ставки акциза на топливо на прежнем уровне, компенсаций для производителей кукурузы.
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Напомним, 15 декабря Люблинский окружной суд разрешил польским перевозчикам возобновить протест на пункте пропуска Дорогуск с 18 декабря, который ранее заблокировал председатель гмины.
Блокада польских перевозчиков продолжается с 6 ноября, ее ключевое требование — вернуть систему разрешений для украинских перевозчиков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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