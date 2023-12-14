Словакия ослабила блокаду границы с Украиной — Finance.ua

Словакия ослабила блокаду границы с Украиной
Словакия частично возобновила пропуск грузовиков с Украиной на фоне блокады границы.
Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, по состоянию на 06:00 в пункте пропуска «Ужгород» на выезд из Украины оформлено 28 грузовых автомобилей. 24 из них уже прошли все виды контроля на словацкой стороне.
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«С 19:30 13 декабря, словацкая сторона частично восстановила пропускные операции в направлении въезда на свою территорию. Предварительно сообщалось, что на въезд в Словакию будут принимать по 2 автомобиля в час. Фактически за час пропускают по 3−4 грузовика» , — говорится в сообщении.
Перевозчики из Польши продолжают блокировать границу с Украиной по четырем направлениям. В очередях на территории Польши сейчас находятся тысячи грузовиков в ожидании выезда в Украину.
Также к польским перевозчикам присоединился Союз автомобильных перевозчиков Словакии, с 1 декабря заблокировав пункт пропуска «Ужгород» на границе с Украиной. 5 декабря движение грузовиков было возобновлено, однако словацкие перевозчики возобновили блокаду, поскольку ситуация с отменой системы разрешений для украинских дальнобойщиков не решена.
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