Разблокированный пункт пропуска на границе с Польшей снова перекрыли: перевозчики спорят с полицией — Finance.ua
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Разблокированный пункт пропуска на границе с Польшей снова перекрыли: перевозчики спорят с полицией

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Движение транспорта через пункт пропуска «Дорогуск-Ягодин», разблокированный 11 декабря, снова заблокировано. Соответствующие фото и видео распространил один из организаторов протестов польских перевозчиков Рафаль Меклер.
Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии Украинской правде подтвердил, что в 20:00 со стороны польского пункта пропуска «Дорогуск» находился грузовик.
Впоследствии Меклер обнародовал видео, на котором можно увидеть польских правоохранителей. Протестующий пишет, что полицейские выставили кордон со щитов в ответ на их намерение заблокировать переезд.

Разблокировка пункта пропуска «Ягодин — Дорогуск»

Как известно, польские перевозчики бастуют на границе с 6 ноября, к ним присоединялись и польские фермеры. Заблокированы пункты пропуска «Корчева — Краковец», «Гребенное — Рава-Русская», «Дорогуск — Ягодин» и «Медыка — Шегини».
Еврокомиссар по транспорту Адина Велян критиковала польское правительство за то, что оно не способно решить эту проблему. Группа европейских депутатов заявила, что ситуация служит интересам Кремля и вредит репутациям как Польши, так и всего Евросоюза.
По материалам:
УНІАН
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