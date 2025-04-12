Норвегия выделяет средства на подготовку украинской бригады — Finance.ua

Норвегия выделяет средства на подготовку украинской бригады
Норвегия предоставит 10 миллиардов крон (830 миллионов евро) на подготовку и оснащение украинской бригады.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Норвегии.
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Бригада формируется в сотрудничестве со странами Северной Европы и в Балтии. Речь идет не о создании совершенно новой части, а об усилении уже имеющихся украинских бригад — меньшими подразделениями, которые могут быстро интегрироваться.
По словам министра обороны страны Торе Оншууса Сандвика, Норвегия играет ведущую роль в этой инициативе, участвуя в поставке оборудования, боеприпасов и подготовке военных.
Целью является создание полноценной боевой единицы сухопутных войск, способной действовать самостоятельно.
Число личного состава бригады обычно составляет от 3 до 5 тысяч военных. Проект является гибким и масштабируемым.
Отдельно министр обороны Норвегии провел встречу с украинским коллегой Рустемом Умеровым. Обсуждали также поддержку Украины в рамках других международных инициатив.
В частности, Норвегия присоединилась к коалиции беспилотников и подписала меморандум о вступлении в коалицию по радиоэлектронной борьбе (РЭБ). Вклад в пакет под руководством Великобритании предусматривает поставки радарных систем и дронов.
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