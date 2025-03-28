Норвегия выделит €264 миллиона на гуманитарную поддержку Украины и помощь беженцам — Finance.ua

Норвегия выделит €264 миллиона на гуманитарную поддержку Украины и помощь беженцам Сегодня 11:24 — Казна и Политика

Норвегия выделит €264 миллиона на гуманитарную поддержку Украины и помощь беженцам

Правительство Норвегии в 2025 году выделит 3 миллиарда норвежских крон (264,7 млн евро) на гуманитарную поддержку Украины и помощь беженцам в соседних с нашим государством странах.

Об этом говорится в заявлении норвежского правительства.

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«Атаки россии на гражданскую инфраструктуру, электроснабжение, больницы, школы и жилые дома продолжаются в полную силу, и все больше украинцев ежедневно вынуждены эвакуироваться или покидать свои дома. В то время, когда международное гуманитарное финансирование для Украины сокращается, Норвегия будет и далее оставаться надежным донором усилий, направленных на защиту гражданского населения и спасение жизней», — заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Как отмечается, это финансирование является частью 12,5 млрд крон (1,1 млрд евро), которые Норвегия выделяет на гражданскую помощь Украине и Молдове в 2025 году.

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Финансирование будет направлено через гуманитарные организации, такие как организации ООН, МККК, а также норвежские и международные неправительственные организации.

Приоритет предоставляется защите и гуманитарной помощи в виде жилья, продуктов питания, воды и санитарии, электроэнергии и отопления, образования, здравоохранения и психосоциальной поддержки миллионам перемещенных лиц и другим украинцам, которые находятся в тяжелом положении. Финансирование также будет направлено на меры по противодействию сексуальному насилию и операции по разминированию, говорится в заявлении.

Укрінформ По материалам:

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