Украина усиливает стратегическое партнерство с Норвегией в области ОПК — Finance.ua

Украина усиливает стратегическое партнерство с Норвегией в области ОПК Сегодня 10:32 — Казна и Политика

20 марта в норвежском городе Рауфосс местная компания NAMMO и одно из ведущих предприятий украинского ОПК подписали совместное заявление о стратегическом сотрудничестве с целью расширения действующего сотрудничества.

Об этом сообщила пресс-служба Минстратегпрома.

Как отмечается, партнерство основывается на успешном сотрудничестве в сфере передачи Украине технологий производства 155 мм артиллерийских боеприпасов, которое осуществляется при двусторонней поддержке правительства Норвегии и Украины.

«Это сотрудничество будет способствовать обеспечению потребностей Украины в суверенном и национальном производстве боеприпасов», — отметили в министерстве.

По словам главы Минстратегпрома Германа Сметанина, в прошлом году в Украине стартовало серийное производство боеприпасов калибра 155 мм.

«На сегодняшний день это основной артиллерийский калибр украинской армии и стран-членов НАТО. Отечественной оборонке нужно увеличивать их производство», — подчеркнул министр.

uaprom По материалам:

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