Украина усиливает стратегическое партнерство с Норвегией в области ОПК — Finance.ua
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Украина усиливает стратегическое партнерство с Норвегией в области ОПК

Казна и Политика
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20 марта в норвежском городе Рауфосс местная компания NAMMO и одно из ведущих предприятий украинского ОПК подписали совместное заявление о стратегическом сотрудничестве с целью расширения действующего сотрудничества.
Об этом сообщила пресс-служба Минстратегпрома.
Как отмечается, партнерство основывается на успешном сотрудничестве в сфере передачи Украине технологий производства 155 мм артиллерийских боеприпасов, которое осуществляется при двусторонней поддержке правительства Норвегии и Украины.
«Это сотрудничество будет способствовать обеспечению потребностей Украины в суверенном и национальном производстве боеприпасов», — отметили в министерстве.
По словам главы Минстратегпрома Германа Сметанина, в прошлом году в Украине стартовало серийное производство боеприпасов калибра 155 мм.
«На сегодняшний день это основной артиллерийский калибр украинской армии и стран-членов НАТО. Отечественной оборонке нужно увеличивать их производство», — подчеркнул министр.
По материалам:
uaprom
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