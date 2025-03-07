Норвегия увеличит помощь Украине до $7,8 млрд в 2025 году — Finance.ua
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Норвегия увеличит помощь Украине до $7,8 млрд в 2025 году

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Норвегия увеличит помощь Украине до $7,8 млрд в 2025 году
Норвегия увеличит помощь Украине до $7,8 млрд в 2025 году
В парламенте Норвегии договорились об увеличении помощи Украине на 50 млрд норвежских крон ($4,6 млрд) — до 85 млрд норвежских крон ($7,8 млрд) в 2025 году.
Об этом сообщает агентство NRK.
По словам норвежского премьер-министра Йонаса Гар Стере, решение об увеличении поддержки Украины было принято, «поскольку в этом есть необходимость». Он считает, что это весомый вклад в мир и стабильность в Европе.
В настоящее время на поддержку Украины к 2025 году Норвегия выделила 35 млрд норвежских крон ($3,2 млрд).
В NRK отметили, что в 2024 году Норвегия приняла программу «Нансен» на 75 млрд норвежских крон, которая предусматривает долгосрочную поддержку Украины до 2027 года — с 15 млрд норвежских крон ежегодно. Однако в 2025 году власти Норвегии предложили увеличить финансирование программы до 135 млрд крон и продлить ее еще на три года — до 2030-го.
По материалам:
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