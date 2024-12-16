Норвегия выделит 240 млн долларов на укрепление украинского флота — Finance.ua

Норвегия выделит 240 млн долларов на укрепление украинского флота
Правительство Норвегии выделит 2,7 млрд крон (242 млн долларов) на укрепление украинского флота и на содействие в сдерживании российских военно-морских сил в Черном море.
Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, сообщает Reuters.
«Необходимо оградить население и инфраструктуру Украины от атак Черноморского флота россии», — сказал он.
Стере добавил, что важно защитить экспорт зерна и других продуктов по морю, которые приносят Украине важные доходы.
Норвегия остается одним из основных союзников Украины.
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Напомним, в ноябре парламентские партии Норвегии договорились выделить 35 млрд норвежских крон (3,2 млрд долларов) на помощь Украине в 2025 году.
Ранее в проекте госбюджета Норвегии заложили на помощь Украине в 2025 году только 15 млрд крон (около 1,3 млрд долларов). Однако это вызвало недовольство у оппозиционных партий, и бюджет был пересмотрен.
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