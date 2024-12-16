Норвегия выделит 240 млн долларов на укрепление украинского флота — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Норвегия выделит 240 млн долларов на укрепление украинского флота

Казна и Политика
11
Норвегия выделит 240 млн долларов на укрепление украинского флота
Норвегия выделит 240 млн долларов на укрепление украинского флота
Правительство Норвегии выделит 2,7 млрд крон (242 млн долларов) на укрепление украинского флота и на содействие в сдерживании российских военно-морских сил в Черном море.
Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, сообщает Reuters.
Читайте также
«Необходимо оградить население и инфраструктуру Украины от атак Черноморского флота россии», — сказал он.
Стере добавил, что важно защитить экспорт зерна и других продуктов по морю, которые приносят Украине важные доходы.
Норвегия остается одним из основных союзников Украины.
Читайте также
Напомним, в ноябре парламентские партии Норвегии договорились выделить 35 млрд норвежских крон (3,2 млрд долларов) на помощь Украине в 2025 году.
Ранее в проекте госбюджета Норвегии заложили на помощь Украине в 2025 году только 15 млрд крон (около 1,3 млрд долларов). Однако это вызвало недовольство у оппозиционных партий, и бюджет был пересмотрен.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.