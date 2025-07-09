Норвегия ввела новый пакет санкций против россии — Finance.ua

Норвегия ввела новый пакет санкций против россии
Правительство Норвегии объявило о введении санкций против двух крупнейших российских рыболовецких компаний — АО «Норебо» и ООО «Мурман Сифуд».
Эти меры фактически запрещают судам обеих компаний вести промысел в норвежских водах и заходить в порты страны. Решение принято в рамках имплементации 17-го санкционного пакета Европейского союза от 20 мая 2025 года.
По словам главы норвежского МИД Эспена Барта Эйде, этот шаг стал частью усилий по противодействию активности российских спецслужб и «гибридной кампании» москвы против стран Запада.
«Мы наблюдаем все более агрессивные действия со стороны рф, направленные против союзников. И, по нашим оценкам, эта тенденция сохранится», — заявил Эйде.
Он добавил, что «Норебо» и «Мурман Сифуд» вовлечены в спонсируемые кремлем операции по наблюдению за критически важной подводной инфраструктурой в территориальных водах Норвегии и ее союзников.
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«Подобная деятельность может способствовать будущим диверсиям и представляет угрозу национальной безопасности», — добавил глава МИД.
В мае 2025 года обе компании были внесены в список санкций Евросоюза. В сопроводительных документах ЕС отмечено, что суда этих компаний ведут промысел в Баренцевом и Норвежском морях, но также принимают участие в разведывательной деятельности, направленной против гражданской и военной инфраструктуры.
Как утверждает Совет ЕС, российские рыболовецкие траулеры используются для секретного сбора информации, а часть судов «Норебо» оснащена технологиями, способными применяться в шпионских целях. Отмечается, что флот двух компаний насчитывает около 50 рыболовецких судов.
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