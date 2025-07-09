Норвегия ввела новый пакет санкций против россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Норвегия ввела новый пакет санкций против россии

0
Норвегия ввела новый пакет санкций против россии
Норвегия ввела новый пакет санкций против россии
Правительство Норвегии объявило о введении санкций против двух крупнейших российских рыболовецких компаний — АО «Норебо» и ООО «Мурман Сифуд».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Норвегии.
Эти меры фактически запрещают судам обеих компаний вести промысел в норвежских водах и заходить в порты страны. Решение принято в рамках имплементации 17-го санкционного пакета Европейского союза от 20 мая 2025 года.
Читайте также
По словам главы норвежского МИД Эспена Барта Эйде, этот шаг стал частью усилий по противодействию активности российских спецслужб и «гибридной кампании» москвы против стран Запада.
«Мы наблюдаем все более агрессивные действия со стороны рф, направленные против союзников. И, по нашим оценкам, эта тенденция сохранится», — заявил Эйде.
Он добавил, что «Норебо» и «Мурман Сифуд» вовлечены в спонсируемые кремлем операции по наблюдению за критически важной подводной инфраструктурой в территориальных водах Норвегии и ее союзников.
Читайте также
«Подобная деятельность может способствовать будущим диверсиям и представляет угрозу национальной безопасности», — добавил глава МИД.
В мае 2025 года обе компании были внесены в список санкций Евросоюза. В сопроводительных документах ЕС отмечено, что суда этих компаний ведут промысел в Баренцевом и Норвежском морях, но также принимают участие в разведывательной деятельности, направленной против гражданской и военной инфраструктуры.
Как утверждает Совет ЕС, российские рыболовецкие траулеры используются для секретного сбора информации, а часть судов «Норебо» оснащена технологиями, способными применяться в шпионских целях. Отмечается, что флот двух компаний насчитывает около 50 рыболовецких судов.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems