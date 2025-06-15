Норвегия увеличивает налоги для туристов — Finance.ua

Норвегия увеличивает налоги для туристов
Норвежские законодатели одобрили введение налога на туризм, призванного сдержать наплыв посетителей в страну и получить дополнительное финансирование для туристической инфраструктуры.
Об этом пишет RFI.
«Закон вводит трехпроцентный налог на проживание, а также может применяться к круизным лайнерам, которые останавливаются в районах, особенно пострадавших от туризма», — говорится в материале.
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Деньги, собранные за счет налога, будут направлены исключительно на улучшение туристической инфраструктуры Норвегии.
По официальным данным норвежских властей, в прошлом году в стране были зарегистрированы рекордные 38,4 млн ночевок, из них более 12 млн приходятся на иностранцев.
Живописные фьорды Норвегии привлекают все большее количество туристов.
«Однако общественные туалеты и парковки в некоторых местах перегружены, что вызывает напряженность среди местных жителей», — говорится в материале.
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