Норвегия увеличивает налоги для туристов — Finance.ua

Норвегия увеличивает налоги для туристов Сегодня 09:14 — Мир

Норвегия увеличивает налоги для туристов

Норвежские законодатели одобрили введение налога на туризм, призванного сдержать наплыв посетителей в страну и получить дополнительное финансирование для туристической инфраструктуры.

Об этом пишет RFI.

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«Закон вводит трехпроцентный налог на проживание, а также может применяться к круизным лайнерам, которые останавливаются в районах, особенно пострадавших от туризма», — говорится в материале.

Деньги, собранные за счет налога, будут направлены исключительно на улучшение туристической инфраструктуры Норвегии.

По официальным данным норвежских властей, в прошлом году в стране были зарегистрированы рекордные 38,4 млн ночевок, из них более 12 млн приходятся на иностранцев.

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Живописные фьорды Норвегии привлекают все большее количество туристов.

«Однако общественные туалеты и парковки в некоторых местах перегружены, что вызывает напряженность среди местных жителей», — говорится в материале.

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