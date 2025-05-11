Гавайи повышают налоги для туристов для борьбы с климатическими изменениями — Finance.ua

Гавайи повышают налоги для туристов для борьбы с климатическими изменениями Сегодня 03:07 — Мир

Гавайи повышают налоги для туристов для борьбы с климатическими изменениями

На Гавайях впервые в США был принят закон, повышающий налог на временное проживание для борьбы с климатическими изменениями.

Об этом пишет The Guardian.

Почему повышают налоги для туристов

Так хотят собрать средства для защиты окружающей среды и повысить готовность к природным катастрофам, вызванным климатическим кризисом.

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Соответствующую инициативу поддерживает губернатор штата Джош Грин и, как ожидается, подпишет закон.

«Гавайи действительно устанавливают новый стандарт в борьбе с климатическим кризисом», — говорит губернатор.

Законопроект прибавляет 0,75% к действующему налогу на проживание в гостинице и временную аренду жилья.

Он также вводит новый налог в 11% на услуги круизных лайнеров, рассчитанный пропорционально количеству дней, проведенных в гаванях Гавайев.

На что направят средства

Благодаря этим изменениям штат будет ежегодно получать около 100 миллионов долларов, по предварительным оценкам.

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Эти средства направят на пополнение песка на пляжах Вайкики, внедрение специальных креплений для крыш, которые помогают домам выдерживать сильные ветры и штормы, а также на расчистку легковоспламеняющихся трав, которые вызвали масштабный пожар в Лахайне в 2023 году.

Сколько теперь будут платить туристы

На Гавайях уже берут налог в размере 10,25% на краткосрочную аренду жилья, а с 2026 года его увеличат до 11%.

Некоторые округа штата отдельно взимают еще 3% налога на проживание, а также туристы должны платить 4,712% общего акцизного налога, применяемого почти ко всем товарам и услугам.

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В целом налоговый счет, уплачиваемый туристом, поднимется до 18,712%. Это один из самых высоких показателей в США.

В то же время, губернатор штата считает, что эти повышения незначительны и туристы не почувствуют большой разницы.

По его мнению, многие туристы приезжают в штат, чтобы насладиться природой, поэтому они будут рады выделять средства на защиту береговых линий и общин.

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The Village Україна По материалам:

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