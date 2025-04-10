Какой налог на мусор в Испании: размеры с 10 апреля — Finance.ua

Какой налог на мусор в Испании: размеры с 10 апреля Сегодня 18:33 — Мир

Какой налог на мусор в Испании: размеры с 10 апреля

С 10 апреля в Испании вступает в силу новый налог на вывоз и утилизацию мусора, который касается всех городов с населением более 5000 человек.

Сбор является частью закона о «циркулярной экономике» и распространяется как на частных владельцев жилья, так и на бизнес.

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Суммы налога определяются по-разному:

В Мадриде — от 34,5 € до 158,9 € в год плюс надбавка за количество мусора.

В Вальядолиде — фиксированная ставка 51,5 € плюс коэффициент в зависимости от площади жилья и количества жильцов.

В Севилье — 1,14 € в месяц за каждого зарегистрированного жителя.

В Барселоне, Валенсии, Малаге размер налога зависит от объема потребления воды.

Оплата будет производиться ежегодно (например, в Барселоне, Мадриде, Пальме) или дважды в год (в Малаге, Мурсии).

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Какие льготы

Льготы предусмотрены для пенсионеров, получателей минимального дохода и уязвимых категорий. В Барселоне также предусмотрена скидка для тех, кто сортирует мусор.

Напомним, суды в Барселоне в Испании разрешили отключать окупасам воду и свет.

В Барселоне проблема незаконного захвата жилья или окупасов — самая распространенная в Испании, где в 2023 году было зарегистрировано 4610 таких случаев. После Барселоны самые высокие показатели в Мадриде (1516 случаев) и Валенсии (828 случаев).

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