Популярный регион Испании отложил повышение туристического налога — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Популярный регион Испании отложил повышение туристического налога

Мир
23
Популярный регион Испании отложил повышение туристического налога
Популярный регион Испании отложил повышение туристического налога
Каталония, популярнейший туристический регион Испании, объявила об отсрочке предложенного повышения туристического налога, направленного на решение проблемы избыточного туризма.
Об этом пишет The Independent.
Введение повышенного налога, первоначально запланированное на май 2025 года, было отложено как минимум до октября.
Правительство решило отказаться от своих планов ввести повышение налогов путем принятия соответствующего декрета. Вместо этого, чиновники подали предложение на рассмотрение областного парламента — шаг, направленный на смягчение потенциальных юридических проблем.
Предложенный налог был введен с целью разрешения местной проблемы — жилищного кризиса.
«По меньшей мере, четверть доходов, полученных от туристического налога, направят на устранение нехватки жилья и резкого роста арендной платы, что является основной проблемой для местных жителей», — пообещало правительство.
Действующий налоговый диапазон в настоящее время применяется к гостям отелей и пассажирам круизных лайнеров в зависимости от того, насколько роскошно их размещение.

Есть и критика

Ассоциация туристических апартаментов Барселоны Apartur выступила против предложенного повышения, утверждая, что любой рост стоимости поездки должен происходить постепенно. Ассоциация утверждает, что это сделает отдых более дорогим для путешественников.
Последние статистические данные показывают, что за первые два месяца 2025 года туристические прибытия в Каталонию выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Однако эти темпы роста отстают от темпов Мадрида, где количество туристов за тот же период увеличилось на 13%. Следует отметить, что Мадрид не взимает туристический налог.
Читайте также
Эти цифры свидетельствуют о том, что усилия Каталонии по управлению чрезмерным туризмом, включая ограничения на выдачу новых гостиничных лицензий в центральной части Барселоны, могут оказать положительное влияние.
В отличие от этого, стоимость гостиничных номеров в Барселоне за последний год выросла на 10%, что значительно опережает средний показатель по Испании, который составляет 3%.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems