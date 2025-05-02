Популярный регион Испании отложил повышение туристического налога — Finance.ua

Популярный регион Испании отложил повышение туристического налога Сегодня 21:10 — Мир

Популярный регион Испании отложил повышение туристического налога

Каталония, популярнейший туристический регион Испании, объявила об отсрочке предложенного повышения туристического налога, направленного на решение проблемы избыточного туризма.

Об этом пишет The Independent

Введение повышенного налога, первоначально запланированное на май 2025 года, было отложено как минимум до октября.

Правительство решило отказаться от своих планов ввести повышение налогов путем принятия соответствующего декрета. Вместо этого, чиновники подали предложение на рассмотрение областного парламента — шаг, направленный на смягчение потенциальных юридических проблем.

Предложенный налог был введен с целью разрешения местной проблемы — жилищного кризиса.

«По меньшей мере, четверть доходов, полученных от туристического налога, направят на устранение нехватки жилья и резкого роста арендной платы, что является основной проблемой для местных жителей», — пообещало правительство.

Действующий налоговый диапазон в настоящее время применяется к гостям отелей и пассажирам круизных лайнеров в зависимости от того, насколько роскошно их размещение.

Есть и критика

Ассоциация туристических апартаментов Барселоны Apartur выступила против предложенного повышения, утверждая, что любой рост стоимости поездки должен происходить постепенно. Ассоциация утверждает, что это сделает отдых более дорогим для путешественников.

Последние статистические данные показывают, что за первые два месяца 2025 года туристические прибытия в Каталонию выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Однако эти темпы роста отстают от темпов Мадрида, где количество туристов за тот же период увеличилось на 13%. Следует отметить, что Мадрид не взимает туристический налог.

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Эти цифры свидетельствуют о том, что усилия Каталонии по управлению чрезмерным туризмом, включая ограничения на выдачу новых гостиничных лицензий в центральной части Барселоны, могут оказать положительное влияние.

В отличие от этого, стоимость гостиничных номеров в Барселоне за последний год выросла на 10%, что значительно опережает средний показатель по Испании, который составляет 3%.

Телеканал 24 По материалам:

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