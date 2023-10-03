Норвегия присоединилась к 11-му пакету санкций Евросоюза против россии — Finance.ua

Норвегия присоединилась к 11-му пакету санкций Евросоюза против россии Сегодня 14:21 — Мир

Норвегия присоединилась к 11-му пакету санкций Евросоюза против россии

Норвегия присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против россии, который был введен в июне, поддержав все пакеты санкций ЕС.

Об этом сообщает МИД Норвегии

«Норвегия вместе с Европой реагирует на нападение россии на Украину, что является нарушением международного права. В знак солидарности с Украиной мы поддержали все пакеты санкций ЕС. Одиннадцатый пакет санкций направлен на усиление существующих санкций и борьбу с их обходом. Это важно, поскольку необходимо срочно остановить поток денег, которые россия использует для финансирования своей жестокой агрессивной войны», — заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюйтфельдт.

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В ведомстве отметили, что страна поддержала санкции ЕС против россии с некоторыми национальными коррективами. В частности, они предусматривают запрет на транзит через россию товаров и технологий, которые «могут способствовать увеличению военного и технологического потенциала россии».

Также запрет на продажу ценных бумаг был распространён на ценные бумаги в любой валюте.

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Норвегия расширила список юрлиц, связанных с российской военной промышленностью, на которых распространяется запрет на экспорт. В новом пакете запрещен импорт российской нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу. Были изменены перечни продукции из железа и стали и список предметов роскоши, импорт которых ограничен.

Однако Осло не стало запрещать доступ к портам судам, участвующим в перевалке нефти, которые подозреваются в нарушении запрета на импорт российской нефти или ценового потолка.

«Норвегия все еще рассматривает, как лучше реализовать этот запрет в законодательстве, нормативные изменения по этому вопросу будут внесены позже», — сказано в сообщении.

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Укрінформ По материалам:

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