Норвегия планирует ограничить въезд российских автомобилей — Finance.ua

Норвегия планирует ограничить въезд российских автомобилей Сегодня 17:40 — Мир

Норвегия планирует ограничить въезд российских автомобилей

Норвегия планирует принять решение об ограничении въезда частным автомобилям с российскими номерами.

Об этом сообщает NRK со ссылкой на заявление государственного секретаря МИД Норвегии Эйвинда Вад Петерссона.

По словам чиновника, в настоящее время внешнеполитическое ведомство работает над новыми правилами по ограничению на ввоз российских автомобилей в страну.

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«Как и Финляндия, Норвегия введет ограничения на въезд и использование автомобилей с российской регистрацией. Мы сейчас изучаем, как это сделать, и быстро вернемся с эффективными мерами», — заявил он.

Норвегия пока только запретила импорт, но разрешила временное использование автомобилей с российскими номерами.

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Ранее сообщалось, что норвежское правительство не приняло окончательную позицию в отношении обновленных санкционных рекомендаций Европейской комиссии, предусматривающих запрет на въезд для частных автомобилей с российскими номерами.

Норвегия не является членом Европейского Союза, но соблюдает большинство санкций ЕС, введенных в ответ на полномасштабную войну россии против Украины.

По данным иммиграционной службы Норвегии, полученных The Barents Observer, за август границу с россией пересекли 6300 человек — на 23% больше, чем в этом же месяце 2022 года. А в северном норвежском районе Финнмарк за август насчитали 646 автомобилей с российской регистрацией.

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Українська правда По материалам:

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