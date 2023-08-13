Украинцев зовут на работу в Норвегию: сколько платят в одной из самых богатых стран — Finance.ua

Украинцев зовут на работу в Норвегию: сколько платят в одной из самых богатых стран Сегодня 19:38 — Личные финансы

Украинцев зовут на работу в Норвегию: сколько платят в одной из самых богатых стран

Украинцы в Норвегии могут зарабатывать от 3,6 тысячи евро в месяц. Это одна из самых высоких зарплат, на которую могут рассчитывать украинцы без высшего образования и специальных навыков. В то же время для трудоустройства нужно знать хотя бы английский язык.

Об этом говорится в сообщениях в специализированной группе Facebook для украинцев в Норвегии.

Без знания языка можно работать электриком, механиком, сотрудником по производству, грузчиком, водителем, сварщиком и т. д. Также украинцы могут работать горничными, помощниками в портах, официантами. Главное преимущество — высокие зарплаты.

Читайте также Норвегия увеличила размер фонда военной помощи Украине

В прошлом году в среднем здесь зарабатывали 4700 евро в месяц. Электрик может зарабатывать 4200 евро, уборщик — около 4060 евро, маляр — 3690 евро. Для понимания квартиру можно арендовать за 1600 евро, а на месячный проезд общественным транспортом придется отдать около 80 евро.

«Если вы живете в маленьком городке, то работу найти практически нереально, тем более без знания хотя бы базового английского. Если повезет, найдете подработку вроде уборки», — пишут украинцы в Норвегии. Селят украинцев в коммуны в небольших населенных пунктах. Работы здесь немного, рассчитывать на высокие заработки не приходится.

«Я согласна, что найти работу сложно. Но без практики почти невозможно. Везде пишут, какой у вас опыт работы? Практика — это тоже опыт. Но язык нужно знать непременно», — пишут украинцы.

Читайте также В Норвегии увеличат расходы на украинских беженцев

Украинские беженцы приобретают статус, позволяющий легально работать. Норвегия приравнивает беженцев из Украины к резидентам. Поэтому украинцы могут бесплатно лечиться и учиться в стране. Медицина не полностью бесплатная, поскольку визиты к специалистам, медицинский транспорт и лекарства нужно оплачивать.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.