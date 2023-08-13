Украинцев зовут на работу в Норвегию: сколько платят в одной из самых богатых стран — Finance.ua
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Украинцев зовут на работу в Норвегию: сколько платят в одной из самых богатых стран

Личные финансы
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Украинцев зовут на работу в Норвегию: сколько платят в одной из самых богатых стран
Украинцев зовут на работу в Норвегию: сколько платят в одной из самых богатых стран
Украинцы в Норвегии могут зарабатывать от 3,6 тысячи евро в месяц. Это одна из самых высоких зарплат, на которую могут рассчитывать украинцы без высшего образования и специальных навыков. В то же время для трудоустройства нужно знать хотя бы английский язык.
Об этом говорится в сообщениях в специализированной группе Facebook для украинцев в Норвегии.
Без знания языка можно работать электриком, механиком, сотрудником по производству, грузчиком, водителем, сварщиком и т. д. Также украинцы могут работать горничными, помощниками в портах, официантами. Главное преимущество — высокие зарплаты.
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В прошлом году в среднем здесь зарабатывали 4700 евро в месяц. Электрик может зарабатывать 4200 евро, уборщик — около 4060 евро, маляр — 3690 евро. Для понимания квартиру можно арендовать за 1600 евро, а на месячный проезд общественным транспортом придется отдать около 80 евро.
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«Если вы живете в маленьком городке, то работу найти практически нереально, тем более без знания хотя бы базового английского. Если повезет, найдете подработку вроде уборки», — пишут украинцы в Норвегии. Селят украинцев в коммуны в небольших населенных пунктах. Работы здесь немного, рассчитывать на высокие заработки не приходится.
«Я согласна, что найти работу сложно. Но без практики почти невозможно. Везде пишут, какой у вас опыт работы? Практика — это тоже опыт. Но язык нужно знать непременно», — пишут украинцы.
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Украинские беженцы приобретают статус, позволяющий легально работать. Норвегия приравнивает беженцев из Украины к резидентам. Поэтому украинцы могут бесплатно лечиться и учиться в стране. Медицина не полностью бесплатная, поскольку визиты к специалистам, медицинский транспорт и лекарства нужно оплачивать.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Обозреватель
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