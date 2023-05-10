В Норвегии увеличат расходы на украинских беженцев — Finance.ua

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В Норвегии увеличат расходы на украинских беженцев

Мир
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В Норвегии увеличат расходы на украинских беженцев
В Норвегии увеличат расходы на украинских беженцев
Украинцы, спасающиеся от войны в Норвегии, смогут получить больше поддержки. Правительство пересмотрело сумму, выделенную на переселенцев.
Об этом сообщает The Local, ссылаясь на министра труда и социальной интеграции Марте Мьес Персен.
По прогнозу министерства труда и социальной интеграции, в текущем году в Норвегию может прибыть еще до 43 тысяч переселенцев из Украины. Поэтому власти планируют увеличить финансирование для некоторых регионов.
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Муниципалитеты получат дополнительные 50 тысяч крон (4288 евро) за поселение каждого переселенца. А те, кто будет способствовать языковому обучению украинцев, получат еще 27 450 крон (2 354 евро) за одного человека.
В целом, страна планирует выплатить на нужды украинских переселенцев 200 миллионов крон до 2024 года.
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По данным норвежского министерства труда и социальной интеграции, за 2022 год страна приняла около 32 тысяч переселенцев. Некоторые из них уже интегрировались в новой стране, другие пока сделали только первые шаги к адаптации.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐

По материалам:
uamedia
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