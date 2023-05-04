Норвегия предоставит Украине 378 млн евро помощи — Finance.ua
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Норвегия предоставит Украине 378 млн евро помощи

Казна и Политика
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Норвегия предоставит Украине 378 млн евро помощи
Норвегия предоставит Украине 378 млн евро помощи
Норвегия выделила 2,8 млрд норвежских крон (235 млн. евро) на гуманитарную помощь для украинцев и 1,7 млрд норвежских крон (143 млн евро) в поддержку правительства Украины.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Норвегии.
Средства будут направлены на ремонт и поддержание гражданской инфраструктуры, в частности, для обеспечения украинцев электро- и водоснабжением, функционирования школ и больниц.
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«Мы находимся в тесном диалоге с властями Украины, чтобы помощь дошла до тех, кто в ней больше всего нуждается. Агрессивная война рф ежедневно вызывает невероятные страдания и масштабные разрушения. Наша поддержка поможет облегчить положение украинского народа», — заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере.
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Отмечается, что Норвегия обязалась предоставлять Украине 1,2 млрд евро ежегодно в течение пяти лет на общую сумму в 6,3 млрд евро.
В этом году половина средств пойдет на военную помощь, а другая половина — на гуманитарную и гражданскую.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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