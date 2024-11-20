Норвегия перезапускает крупнейшее нефтяное месторождение Европы — Finance.ua
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Норвегия перезапускает крупнейшее нефтяное месторождение Европы

Энергетика
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Норвегия перезапускает крупнейшее нефтяное месторождение Европы
Норвегия перезапускает крупнейшее нефтяное месторождение Европы
Норвежский Equinor перезапускает нефтяное месторождение Йохан Свердруп в Северном море после того, как оно было приостановлено после сбоя на подстанции. Это событие отразилось на мировом рынке и привело к росту мировых цен на нефть.
Об этом пишет Reuters.
Оно считается крупнейшим в Европе. Его остановка из-за поломки на береговой преобразовательной станции оставила промысел без энергоснабжения.
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Добыча на месторождении Йохан Свердруп возобновляется почти через сутки после остановки. 19 ноября ее вывели на две трети мощности, сообщили в Equinor.
По словам представителя компании, ремонтные работы на преобразовательной станции, из-за которой добывающие платформы 17 ноября остались без энергоснабжения, продолжаются, и Equinor работает над возобновлением работы на полную мощность.
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Выключение электроэнергии связывают с перегревом на преобразовательной станции. Он вылился в рост мировых цен на нефть — почти на $2 за баррель до $73.
Йохан Свердруп считается крупнейшим месторождением нефти в Европе. Добыча на нем составляет при полной мощности 755 тыс. баррелей в сутки — около 0,7% мировой. В Equinor объясняли, что инцидент на станции не был преднамеренным.
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