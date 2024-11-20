Норвегия перезапускает крупнейшее нефтяное месторождение Европы — Finance.ua

Норвегия перезапускает крупнейшее нефтяное месторождение Европы Сегодня 19:15 — Энергетика

Норвегия перезапускает крупнейшее нефтяное месторождение Европы

Норвежский Equinor перезапускает нефтяное месторождение Йохан Свердруп в Северном море после того, как оно было приостановлено после сбоя на подстанции. Это событие отразилось на мировом рынке и привело к росту мировых цен на нефть.

Об этом пишет Reuters.

Оно считается крупнейшим в Европе. Его остановка из-за поломки на береговой преобразовательной станции оставила промысел без энергоснабжения.

Читайте также Укрнефтебурение возобновит добычу газа на Сахалинском месторождении

Добыча на месторождении Йохан Свердруп возобновляется почти через сутки после остановки. 19 ноября ее вывели на две трети мощности, сообщили в Equinor.

По словам представителя компании, ремонтные работы на преобразовательной станции, из-за которой добывающие платформы 17 ноября остались без энергоснабжения, продолжаются, и Equinor работает над возобновлением работы на полную мощность.

Читайте также Аукционы на пользование недрами: какие месторождения государство планирует выставить

Выключение электроэнергии связывают с перегревом на преобразовательной станции. Он вылился в рост мировых цен на нефть — почти на $2 за баррель до $73.

Йохан Свердруп считается крупнейшим месторождением нефти в Европе. Добыча на нем составляет при полной мощности 755 тыс. баррелей в сутки — около 0,7% мировой. В Equinor объясняли, что инцидент на станции не был преднамеренным.

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.