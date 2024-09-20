Аукционы на пользование недрами: какие месторождения государство планирует выставить — Finance.ua

Аукционы на пользование недрами: какие месторождения государство планирует выставить
Государственная служба геологии и недр предоставила Кабмину на утверждение список месторождений полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для развития экономики и обороноспособности государства и разрешения на пользование которыми будут предоставляться через аукционы. Документ был разработан во исполнение решения СНБО еще с июля 2021 года.
Суть заключается в том, чтобы создать прозрачные механизмы получения специальных разрешений и повысить инвестиционную привлекательность сферы недропользования.
Читайте также: Интерактивная карта экономических фактов и рекордов Украины
Через аукционы предлагают предоставлять в пользование недра, где добывают алюминий, апатит, барит, бериллий, графит, золото, ниобий, олово, руды (железную, кобальта, литиевые, марганцевые, меди, никеля), калийные соли, тантал, титан, цирконий.
Алюминий
- Днепропетровская область — месторождение Высокопольское.
Бериллий
- Кировоградская область, Липняжское рудопроявление, Новостанковатское рудопроявление, Ташлыкское рудопроявление.
Железная руда
- Днепропетровская область — месторождение участок Большевик, участок Николаевский, участок Ореховский, участок 6 (карьер 2), месторождение Жовтореченское, месторождение Западное, месторождение Поле шахты «Северная» им. Валявко и шахты Саксагань, месторождение Сергеевское, месторождение Поле шахты им. С. Орджоникидзе, месторождение Ингулецкое, Северный фланг, месторождение Рудник им. Кирова;
- Запорожская область — месторождение Корсакское, месторождение Васиновское, месторождение Куксунгурское;
- Кировоградская область — месторождение Участок Лозоватский, месторождение Участок Краснофедоровский;
- Донецкая область — месторождение Мариупольское;
- Сумская область — участок Первомайский.
Золото
- Днепропетровская область — месторождение Балка Золотая, участок Балка Широкая;
- Одесская область — участок Квитковский, участок Майский;
- Закарпатская область — месторождение Деловецкая площадь;
- Кировоградская область — участок Юрьевский.
Литиевые руды
- Запорожская область — участок Крутая Балка.
Марганцевые руды
- Запорожская область — месторождение Велико-Токмацкое;
- Днепропетровская область — месторождение Федоровское;
- Кировоградская область — участок Западно-Хащуватское проявление
Никелевые руды
- Днепропетровская область — месторождение Девладово, месторождение Новое, месторождение Терновское, месторождение Красный Яр, участок Сухохуторский;
- Николаевская область — месторождение Деренюхсько, месторождение Тарнаватское;
- Кировоградская область — месторождение Липовеньковский участок Западный; участок Школьное месторождение Пушковское, месторождение Грушковское.
Титановые руды
- Житомирская область — месторождение Верхне-Иршинское, месторождение Злобицкое, месторождение Иршанское, месторождение Лемненское-Западное, месторождение Лемненское-Восточное, месторождение Лемненское, месторождение Торчинское, месторождение Ушицкое, месторождение Ушомиревское, месторождение Козиевская россыпь;
- Сумская область — участок Беловодское проявление, участок Корчаковское проявление, участок Храповщина;
- Харьковская область — месторождение Краснокутское, участок Гайдаровское проявление;
- Кировоградская область — месторождение Малышевского участка Северо-Западный резервный;
- Днепропетровская область — месторождение Воскресеновское;
- Киевская область — месторождение Тарасовское;
- Николаевская область — участок Нововысунунский.
Олово
- Житомирская область — участок № 1 и № 2 Сущано-Пержанской зоны, Рудня-Перганский участок № 1, Рудня-Перганский участок № 2.
Цирконий
- Донецкая область — месторождение Мариупольское, месторождение Мокрые Ялы, участок Диановское рудопроявление, участок Золочевский, участок Стародубовского рудопроявления;
- Днепропетровская область — участок Гуровское рудопроявление.
Соли калийные
- Львовская область — месторождение Бориславское, месторождение Горное, месторождение Доброгостовское, месторождение Довголука, месторождение Моршинское, месторождение Нинов и Смоляный, месторождение Померки, месторождение Уличное;
- Ивано-Франковская область — месторождение Пийло, месторождение Кадобная, месторождение Тростянецкое, месторождение Тура Большая.
Графит
- Хмельницкая область — месторождение Буртынское (участок Лесной и Майданский), участок Хмелевского Буртинского месторождения, участок Млынковская поисковая площадь;
- Кировоградская область — месторождение Заваловское, месторождение Петровское;
- Донецкая область — месторождение Мариупольское;
- Запорожская область — месторождение Троицкое.
Флюорит
- Винницкая область — месторождение Бахтинское;
- Донецкая область — месторождение Покрово-Кириевское.
Медные руды
- Житомирская область — участок рудопроявления Железняки;
- Волынская область — участок Поле рудное Залесы-Шменьки.
Тантал
- Донецкая область — участок Северного Мазуровского месторождения.
Барит
- Закарпатская область — месторождение Биганское.
Поделиться новостью