Аукционы на пользование недрами: какие месторождения государство планирует выставить — Finance.ua

Аукционы на пользование недрами: какие месторождения государство планирует выставить Сегодня 11:36

Аукционы на пользование недрами: какие месторождения государство планирует выставить

Государственная служба геологии и недр предоставила Кабмину на утверждение список месторождений полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для развития экономики и обороноспособности государства и разрешения на пользование которыми будут предоставляться через аукционы. Документ был разработан во исполнение решения СНБО еще с июля 2021 года.

Суть заключается в том, чтобы создать прозрачные механизмы получения специальных разрешений и повысить инвестиционную привлекательность сферы недропользования.

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Через аукционы предлагают предоставлять в пользование недра, где добывают алюминий, апатит, барит, бериллий, графит, золото, ниобий, олово, руды (железную, кобальта, литиевые, марганцевые, меди, никеля), калийные соли, тантал, титан, цирконий.

Алюминий

Днепропетровская область — месторождение Высокопольское.

Бериллий

Кировоградская область, Липняжское рудопроявление, Новостанковатское рудопроявление, Ташлыкское рудопроявление.

Железная руда

Днепропетровская область — месторождение участок Большевик, участок Николаевский, участок Ореховский, участок 6 (карьер 2), месторождение Жовтореченское, месторождение Западное, месторождение Поле шахты «Северная» им. Валявко и шахты Саксагань, месторождение Сергеевское, месторождение Поле шахты им. С. Орджоникидзе, месторождение Ингулецкое, Северный фланг, месторождение Рудник им. Кирова;

Запорожская область — месторождение Корсакское, месторождение Васиновское, месторождение Куксунгурское;

Кировоградская область — месторождение Участок Лозоватский, месторождение Участок Краснофедоровский;

Донецкая область — месторождение Мариупольское;

Сумская область — участок Первомайский.

Золото

Днепропетровская область — месторождение Балка Золотая, участок Балка Широкая;

Одесская область — участок Квитковский, участок Майский;

Закарпатская область — месторождение Деловецкая площадь;

Кировоградская область — участок Юрьевский.

Литиевые руды

Запорожская область — участок Крутая Балка.

Марганцевые руды

Запорожская область — месторождение Велико-Токмацкое;

Днепропетровская область — месторождение Федоровское;

Кировоградская область — участок Западно-Хащуватское проявление

Никелевые руды

Днепропетровская область — месторождение Девладово, месторождение Новое, месторождение Терновское, месторождение Красный Яр, участок Сухохуторский;

Николаевская область — месторождение Деренюхсько, месторождение Тарнаватское;

Кировоградская область — месторождение Липовеньковский участок Западный; участок Школьное месторождение Пушковское, месторождение Грушковское.

Титановые руды

Житомирская область — месторождение Верхне-Иршинское, месторождение Злобицкое, месторождение Иршанское, месторождение Лемненское-Западное, месторождение Лемненское-Восточное, месторождение Лемненское, месторождение Торчинское, месторождение Ушицкое, месторождение Ушомиревское, месторождение Козиевская россыпь;



Сумская область — участок Беловодское проявление, участок Корчаковское проявление, участок Храповщина;

Харьковская область — месторождение Краснокутское, участок Гайдаровское проявление;

Кировоградская область — месторождение Малышевского участка Северо-Западный резервный;

Днепропетровская область — месторождение Воскресеновское;

Киевская область — месторождение Тарасовское;

Николаевская область — участок Нововысунунский.

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Олово

Житомирская область — участок № 1 и № 2 Сущано-Пержанской зоны, Рудня-Перганский участок № 1, Рудня-Перганский участок № 2.

Цирконий

Донецкая область — месторождение Мариупольское, месторождение Мокрые Ялы, участок Диановское рудопроявление, участок Золочевский, участок Стародубовского рудопроявления;

Днепропетровская область — участок Гуровское рудопроявление.

Соли калийные

Львовская область — месторождение Бориславское, месторождение Горное, месторождение Доброгостовское, месторождение Довголука, месторождение Моршинское, месторождение Нинов и Смоляный, месторождение Померки, месторождение Уличное;

Ивано-Франковская область — месторождение Пийло, месторождение Кадобная, месторождение Тростянецкое, месторождение Тура Большая.

Графит

Хмельницкая область — месторождение Буртынское (участок Лесной и Майданский), участок Хмелевского Буртинского месторождения, участок Млынковская поисковая площадь;

Кировоградская область — месторождение Заваловское, месторождение Петровское;

Донецкая область — месторождение Мариупольское;

Запорожская область — месторождение Троицкое.

Флюорит

Винницкая область — месторождение Бахтинское;

Донецкая область — месторождение Покрово-Кириевское.

Медные руды

Житомирская область — участок рудопроявления Железняки;

Волынская область — участок Поле рудное Залесы-Шменьки.

Тантал

Донецкая область — участок Северного Мазуровского месторождения.

Барит

Закарпатская область — месторождение Биганское.

Слово і Діло По материалам:

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